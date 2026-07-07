Toy Story 5 e Minions & Monsters, il cinema di animazione nella sua stagione "calda"

Toy Story 5 non è tecnicamente rivoluzionario come quel capostipite e non potrebbe esserlo. Nemmeno ne ha probabilmente l'ambizione, essendo un crogiolo di nostalgia per chi ha ormai da anni superato l'età di Bonnie, la protagonista "umana" degli ultimi due capitoli della serie. Su quanto Toy Story parli oggi ai suoi adepti, facendo anche esplicitamente ironia sul tempo che passa, torneremo. Tuttavia, limitandoci a una analisi strettamente tecnica potremmo dire che il kolossal ambientato nel mondo dei giocattoli ha abbracciato le nuove tendenze nel mondo dell'animazione. E pazienza se non rappresenta più in prima persona l'araldo dell'innovazione. Esempio principe in questo senso è la scelta in Toy Story 5 di aprirsi a un'animazione diversa nei segmenti in cui i protagonisti finiscono per diventare protagonisti delle fantasie della propria proprietaria. In questi brevi brani la Pixar ritrova una vena sperimentale che si era un po' annacquata di recente, provando a misurarsi con un 2D dai colori pastello. Un esperimento parziale che fa tuttavia capire come anche nello studio che ci ha regalato Woody e Buzz oltre che Monster & co. e Alla ricerca di Nemo abbiano recepito quella vena ibrida alla base dello stile unico degli ultimi Spider-Man animati o dell'acclamato sequel de Il gatto con gli stivali.