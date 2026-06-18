Jennifer Lopez femme fatale per "Kiss of the Spider Woman"
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In sala dal 17 giugno ci sono alcuni dei titoli più attesi dell'estate con un'offerta che va dall'animazione al musical, dalla commedia francese al thriller d'azione.
Diretto da Andrew Stanton e codiretto da McKenna Harris con le voci originali diTom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, ovvero ritorno del franchise Pixar a sette anni dal quarto capitolo. Woody, Buzz, Jessie e gli altri giocattoli si confrontano con una nuova minaccia: un sofisticato tablet chiamato Lilypad che conquista l'attenzione della piccola Bonnie, mettendo in discussione il ruolo stesso dei giocattoli nell'era digitale.
Diretto da Bill Condon con Jennifer Lopez e Diego Luna. Nell'Argentina della dittatura militare, due detenuti condividono una cella, ma uno di questi evade dalla sua condizione raccontando all'altro il suo musical preferito, creando così un legame umano e politico che supera le sbarre del carcere. Adattamento del musical tratto dal romanzo di Manuel Puig.
Con Alexandra Daddario. Dramma incentrato su identità, crescita personale e rapporti familiari. Quando il sedicenne Ben annuncia ai genitori di essere non binario viene cacciato di casa. Da qui questo coming of age sulla ricerca della propria identità dove il dolore è raccontato in modo vivido e palpabile.
Diretto da Amélie Bonnin con Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin e Dominique Blanc. Mentre Cécile sta per realizzare il suo sogno, aprire un ristorante gourmet, deve tornare al villaggio della sua infanzia in seguito all'infarto del padre. Lontana dal fermento parigino, ritrova il suo amore di gioventù. I ricordi riaffiorano e le sue certezze vacillano.
In una piccola cittadina francese degli anni '50, Hélène, Michel e i loro due figli vivono giorni felici nella tranquillità di una vita piccolo borghese. Improvvisamente catapultata nel 2025, la coppia scopre un mondo moderno agli antipodi di quello che conosce. Per Hélène, che ha sempre vissuto "rispettosamente" all'ombra del marito, è una vera e propria rivoluzione. Ma per Michel, che vede i suoi privilegi di uomo andare in frantumi, è un cataclisma.
Maurizio, ex ciclista, negli anni Ottanta a ventuno anni si è trasferito a Milano, dove oggi lavora come fotografo e artista. Ma il legame con le sue origini e la sua famiglia è rimasto molto forte. Torna spesso così nella frazione di Poggio per andare a trovare la madre Pina. Ma in questo nuovo 'ritorno a casa', ripercorre i tempi d'oro della floricoltura sanremese e poi la crisi dagli anni Novanta.
Diretto da David Mackenzie, è un action thriller ad alta tensione con Aaron Taylor-Johnson, Theo James e Sam Worthington. Il cuore di Londra sprofonda nel caos dopo il ritrovamento in un cantiere di una bomba inesplosa della Seconda guerra mondiale. Mentre la città viene evacuata e le strade si trasformano in un campo di battaglia, una spietata banda di criminali sfrutta il panico per orchestrare un colpo spettacolare.
Dark comedy diretta da John Patton Ford con protagonisti Glen Powell, Ed Harris e Margaret Qualley. Cosa saresti disposto a fare per un'eredità miliardaria? Sette eredi, una fortuna, nessun testimone: un thriller nero e divertente, che gioca con lo spettatore e rilancia il piacere del grande racconto criminale contemporaneo unendo vendetta, satira sociale e puro intrattenimento.
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