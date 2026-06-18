In una piccola cittadina francese degli anni '50, Hélène, Michel e i loro due figli vivono giorni felici nella tranquillità di una vita piccolo borghese. Improvvisamente catapultata nel 2025, la coppia scopre un mondo moderno agli antipodi di quello che conosce. Per Hélène, che ha sempre vissuto "rispettosamente" all'ombra del marito, è una vera e propria rivoluzione. Ma per Michel, che vede i suoi privilegi di uomo andare in frantumi, è un cataclisma.