Jennifer Lopez in tailleur omaggia l'officewear (ma senza camicia)
© IPA | Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025
© IPA | Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025
Alla cerimonia alla Windward School di Los Angeles erano presenti il fratello gemello Max, la madre, la nonna Guadalupe Rodriguez e Samuel Affleck, il figlio di Ben Affleck, ex marito della cantante
Jennifer Lopez insieme ai figli gemelli © Instagram
Durante la cerimonia di diploma di Emme Maribel Muñiz, figlia 18enne di Jennifer Lopez e Marc Anthony, le sorprese non sono mancate. Su un account social dedicato al futuro degli studenti della Windward School di Los Angeles è apparso un post che ha svelato il nuovo nome che intende usare da ora in poi: Oskar. Si tratta di un passo importante nel suo percorso di transizione di genere. In passato, aveva già dichiarato pubblicamente un’identità non binaria.
Nel corso della giornata, Oskar ha ricevuto tanto supporto dal fratello gemello Max, dalla madre, dalla nonna Guadalupe Rodriguez e da Samuel Affleck, il figlio di Ben Affleck. Assente, invece, il padre Marc Anthony. Il cantante non ha preso parte alla celebrazione, anche se il rapporto tra i due ex coniugi resta formalmente disteso e improntato alla co-genitorialità.
A rendere ancora più chiacchierato il diploma è stato un dettaglio emerso sui social. In un post pubblicato da un account Instagram che segue le scelte universitarie degli studenti della Windward School di Los Angeles, il diplomato è comparso con il nome di Oskar Jacob Muñiz. Nella stessa pubblicazione veniva indicato anche il futuro percorso accademico: frequenterà il college Sarah Lawrence, dove intende studiare teatro e arti visive dal prossimo autunno.
Nel profilo privato collegato al nome compaiono pronomi maschili, e il post mostra una foto d'infanzia insieme al logo del college. La didascalia celebra l'ammissione alla nuova università, sottolineando che non ci saranno più viaggi improvvisati a New York perché da ora vivrà lì.
Il post è stato notato anche dall’ex moglie di Ben Affleck Jennifer Garner, che ha messo un "mi piace".
Emme e Max sono gli unici due figli di Jennifer Lopez. I gemelli sono nati nel febbraio 2008, tre anni prima della fine del matrimonio tra la cantante e Marc Anthony. Da allora JLo ha spesso raccontato di aver cresciuto i figli quasi come una madre single, pur mantenendo con l'ex marito un rapporto sufficientemente sereno.
Il fatto che Anthony non abbia partecipato al diploma ha inevitabilmente richiamato l'attenzione, anche se non è chiaro se l'assenza sia legata a motivi personali o logistici.
Alla vigilia della cerimonia, Jennifer Lopez aveva già parlato apertamente del passaggio che sta vivendo con i figli ormai pronti a lasciare casa. In un'intervista a "Jimmy Kimmel Live!" ha ammesso di aver pianto per due mesi, pur dicendosi felice per il loro futuro. La sua missione, ha spiegato, è vederli contenti, liberi di andare dove vogliono e fare ciò che desiderano.
Con tono più leggero, la cantante ha anche scherzato sul fatto che presto i due si accorgeranno che i dormitori universitari sono troppo piccoli e sentiranno nostalgia di casa. Per questo, ha aggiunto, spera che tornino presto, perché il suo piano è che abbiano sempre un approdo sicuro dove rientrare.
In un'altra occasione, Lopez ha chiarito di essere pronta a sostenere i figli nella loro autonomia, anche se l'idea di un "nido vuoto" la commuove molto. Ha ricordato che per anni il nucleo familiare è stato composto praticamente solo da loro tre, dato che ha cresciuto i gemelli da solo da quando avevano tre anni.
© IPA | Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025
© IPA | Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025