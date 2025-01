Disneyland Paris lancia il nuovo spettacolo serale Disney Tales of Magic

La scena seguente inizia con un’ambientazione intrisa di emozioni profonde e di raccoglimento. Il sipario si apre e rivela allo spettatore un tributo, ispirato dal film d’animazione Coco, messo in luce da una proiezione di candele scintillanti e di foto in memoria dei suoi cari scomparsi. Questa scena carica di emozioni traccia la rotta verso una scena emblematica, quando Rafiki ricorda a Simba che suo padre vivrà sempre in lui, il tutto esaltato dalla canzone He lives in you, tratta dal film dei Walt Disney Studios: Il Re Leone. Questo momento, carico di emozione e di magia, celebra il patrimonio dei valori senza tempo che fanno parte della narrativa Disney. "Abbiamo voluto offrire un’esperienza visiva forte, esaltata dalla figura di Simba da neonato che Rafiki disegna sull’albero, lasciando poi spazio ad un magnifico Mufasa in 3D che appare in cielo, proprio come nel film, quando sorge attraverso le nuvole. È uno degli elementi visivi che abbiamo preso da un film di animazione", spiega Tim Lutkin, il Direttore Creativo dello spettacolo.