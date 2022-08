"Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo", fine estate all'insegna delle risate

Dopo l'anteprima di inizio mese, arriva nei cinema il 18 agosto, "Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo".

Il quinto episodio della saga nata con " Cattivissimo me " fa un salto indietro nel tempo, a metà degli anni 70, quando Gru cresce in un sobborgo ed è un grande fan di un gruppo di supercriminali conosciuti come i Malefici 6. Escogita un piano che farà in modo che diventi abbastanza malvagio da far parte del gruppo. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva .