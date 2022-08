"Batgirl" è stato cancellato: la Warner non distribuirà il film da 90 mln di dollari

"Batgirl" non avrà un futuro.

Il film diretto da Adil El Arbi e Bilal Fallah e dedicato alla supereroina interpretata da Leslie Grace è stato infatti cancellato e non uscirà mai nelle sale e nemmeno in streaming. Lo ha deciso la Warner Bros, dopo i primi screen test che non hanno per nulla soddisfatto i produttori. Delusione per i fan che attendevano la pellicola, costata oltre 90 milioni di dollari, anche perché in essa era previsto il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman .