Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Cinema e magia

Disney 2026, l’anno dei ritorni: dal terzo episodio di "Avatar" a "Toy Story 5"

Grandi saghe e nuove avventure nel listino del colosso di Burbank: tra Pandora, Pixar e Star Wars, un anno pensato per emozionare il pubblico di tutte le età

02 Dic 2025 - 10:25
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Come quasi ogni anno, l'atmosfera si scalda a Sorrento, dove la Disney presenta la sua line-up per il 2026. L'onda lunga del successo dei classici animati si fa sentire: se lo scorso Natale era toccato a Oceania 2, ora è "Zootropolis 2" a dare il via a una stagione che promette grandi incassi e tanta magia. Ma questa volta l'attenzione è tutta per il ritorno di James Cameron, pronto a riportarci su Pandora con "Avatar: Fuoco e Cenere", il terzo capitolo di una saga che ha segnato l'immaginario di un'intera generazione.

"Zootropolis 2", le immagini del sequel Disney

1 di 9
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Leggi anche

"Zootropolis 2" da record: è il miglior debutto del 2025

Torna "Toy Story", Woody e Buzz contro la tecnologia nel primo trailer

Il ritorno di Pandora e il nuovo mondo di fuoco

 Previsto per il 17 dicembre 2025, "Avatar: Fuoco e Cenere" rappresenta il cuore del prossimo listino Disney. Dopo l'acqua e l'aria, Cameron esplorerà il "fuoco", con l'introduzione di una nuova tribù Na'vi legata agli elementi vulcanici di Pandora. Tornano Sam Worthington e Zoe Saldana, affiancati da nuovi volti e ambientazioni più oscure. È il film che potrebbe decidere il destino del franchise: se replicherà i risultati dei due precedenti, Cameron potrà chiudere la sua epopea con il quarto e quinto capitolo già pianificati. 

L'animazione tra novità e grandi ritorni

 La Disney non rinuncia all'animazione, cuore pulsante della sua storia. Il 2026 si aprirà con Jumpers – Un salto tra gli animali, previsto per il 5 marzo: un racconto originale che mira a riscoprire la magia delle storie nuove, lontano dai sequel dei titoli storici. Ma la curiosità più grande resta per Toy Story 5, atteso a giugno. Il film segnerà il ritorno dei giocattoli più amati del cinema e cercherà di capire se, dopo una trilogia perfetta e un quarto capitolo sorprendentemente tenero, ci sia ancora spazio per emozionare. "È importante che accanto ai grandi brand continuino a nascere nuovi mondi narrativi" – spiegano dai vertici Pixar – "perché è così che il pubblico resta sorpreso". Una dichiarazione che racconta bene lo spirito del 2026: equilibrio tra nostalgia e innovazione.

Da Star Wars a Prada: la primavera Disney

 Tra aprile e maggio il calendario si accende con due titoli di forte richiamo. Il primo è Star Wars: The Mandalorian e Grogu, in uscita il 20 maggio 2026, spin-off cinematografico della serie che ha rilanciato l'universo creato da George Lucas. Il secondo è il sequel de Il diavolo veste Prada, atteso per il 29 aprile, che riporta sullo schermo un cult del 2006 e promette scintille di ironia e glamour. A marzo, invece, arriverà Il testamento di Ann Lee di Ridley Scott, un film di fantascienza post-apocalittica con Jacob Elordi e Margaret Qualley, pronto a mostrare un lato più intimo e visionario del regista di Blade Runner e The Martian.

L'autunno dei supereroi e la chiusura dell'anno

 Il secondo semestre si preannuncia esplosivo. Dopo l'estate dedicata all'animazione e ai titoli family, l'autunno segnerà il ritorno in grande stile della Marvel con Avengers: Doomsday. Il film, che riporterà in scena Robert Downey Jr., è destinato a essere uno degli eventi cinematografici dell'anno. Nel frattempo arriveranno anche il live action di Oceania e il nuovo capitolo della saga Starfighter con Ryan Gosling, pensato per gli appassionati di fantascienza e avventura. Un calendario che alterna grandi ritorni e nuove scommesse, con l'obiettivo – neanche troppo nascosto – di replicare il successo globale che solo Disney sembra in grado di garantire.

Un 2026 da vivere al cinema

 Dai mondi di Pandora alle stelle di Hollywood, la Disney del 2026 si prepara a un anno da record. E se il pubblico ha imparato che ogni film del colosso di Burbank è una promessa di emozioni, il prossimo Natale potrebbe esserne la conferma definitiva: tra eroi, sogni e risate, la magia continua a scrivere la sua storia.

Ti potrebbe interessare

disney
avatar
cinema

Sullo stesso tema