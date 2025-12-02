Disney 2026, l’anno dei ritorni: dal terzo episodio di "Avatar" a "Toy Story 5"

Tra aprile e maggio il calendario si accende con due titoli di forte richiamo. Il primo è Star Wars: The Mandalorian e Grogu, in uscita il 20 maggio 2026, spin-off cinematografico della serie che ha rilanciato l'universo creato da George Lucas. Il secondo è il sequel de Il diavolo veste Prada, atteso per il 29 aprile, che riporta sullo schermo un cult del 2006 e promette scintille di ironia e glamour. A marzo, invece, arriverà Il testamento di Ann Lee di Ridley Scott, un film di fantascienza post-apocalittica con Jacob Elordi e Margaret Qualley, pronto a mostrare un lato più intimo e visionario del regista di Blade Runner e The Martian.