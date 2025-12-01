"Zootropolis 2" da record: è il miglior debutto del 2025

"Zootropolis 2", le immagini del sequel Disney
Il sequel Disney incassa 556,4 milioni di dollari e segna il miglior esordio globale
"Zootropolis 2" supera ogni aspettativa e conquista un debutto da record: con 556,4 milioni di dollari incassati, segna il miglior esordio globale del 2025. Il mercato internazionale contribuisce con 400 milioni, mentre negli Stati Uniti e in Canada il film raccoglie oltre 156 milioni tra mercoledì e domenica. Un risultato che garantisce al sequel Disney la seconda migliore apertura di sempre nel weekend del Ringraziamento, superato soltanto da "Oceania 2" uscito nel 2024.
Le prime stime per l'intero weekend lungo, indicano un incasso nazionale complessivo per tutti i film in cartellone che sfiora i 300 milioni. Hollywood festeggia il terzo miglior Thanksgiving della sua storia, dietro al record assoluto di 425 milioni dello scorso anno e ai 316 milioni del 2018, quando a guidare il mercato era arrivato "Ralph spacca Internet" (sempre della casa di Topolino).
"Il Regno di Oz" offre la seconda portata di questo ricco menù del Ringraziamento. "Wicked - Parte 2" della Universal ottiene 63 milioni nel fine settimana e 93 milioni nei 5 giorni festivi, portando bottino nazionale a 271 milioni per il musical di Jon M. Chu interpretato da Cynthia Erivo e Ariana Grande e prodotto da Marc Platt.
Al terzo posto "L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't", che incassa 6,9 milioni sui tre giorni canonici e 10 milioni se si considerano anche mercoledì e giovedì. Il terzo capitolo Lionsgate sui Cavalieri della Magia, diretto da Ruben Fleischer, raggiunge così i 50 milioni in tre weekend di programmazione.
Quarta posizione per "Predator: Badlands" della Disney, ultimo capitolo della saga horror fantascientifica iniziata quasi quarant'anni fa: ottiene 4,4 milioni da venerdì, oltre 6 milioni se si considerano tutti i 5 giorni festivi, per un totale di quasi 84 milioni dopo un mese in sala. Chiude la top five "The Running Man", che riunisce Glen Powell e il regista di culto Edgar Wright. Senza particolari exploit, il film d'azione Paramount resiste dopo tre settimane e incassa quasi 4 milioni nel classico weekend e 5,5 milioni da mercoledì, arrivando a 34 milioni complessivi in Nord America.
