"Zootropolis 2" da record: è il miglior debutto del 2025

"Zootropolis 2" supera ogni aspettativa e conquista un debutto da record: con 556,4 milioni di dollari incassati, segna il miglior esordio globale del 2025. Il mercato internazionale contribuisce con 400 milioni, mentre negli Stati Uniti e in Canada il film raccoglie oltre 156 milioni tra mercoledì e domenica. Un risultato che garantisce al sequel Disney la seconda migliore apertura di sempre nel weekend del Ringraziamento, superato soltanto da "Oceania 2" uscito nel 2024.