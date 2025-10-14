Shakira canta "Zoo" per il film "Zootropolis 2"

La musica e il testo di "Zoo" sono stati scritti da Ed Sheeran, Blake Slatkin e Shakira. La colonna sonora strumentale di "Zootropolis 2" è composta dal vincitore dell'Academy Award Michael Giacchino e sarà lanciata come parte della colonna sonora completa venerdì 21 novembre, in anticipo rispetto all'uscita del film nelle sale italiane, prevista per mercoledì 26 novembre. Oltre ad aver scritto e prodotto il singolo "Zoo" con Shakira, Ed Sheeran e Blake Slatkin prestano le loro voci nella versione originale del film, per un cameo, ad una coppia di pecore chiamate Ed Shearin e Baalake Lambkin.