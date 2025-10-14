Logo Tgcom24
Shakira canta "Zoo" per il film "Zootropolis 2"

Il brano è scritto insieme a Ed Sheeran e Blake Slatkin. Il film arriverà nelle sale italiane il 26 novembre

14 Ott 2025 - 10:02
© Tgcom24

È uscito il nuovo brano originale "Zoo", presente nel prossimo film d'animazione della Walt Disney "Zootropolis 2", in arrivo nelle sale italiane il 26 novembre. Il singolo è interpretato da Shakira, che torna nel sequel a dare la voce alla più grande popstar di Zootropolis, Gazelle.

Il brano

 La musica e il testo di "Zoo" sono stati scritti da Ed Sheeran, Blake Slatkin e Shakira. La colonna sonora strumentale di "Zootropolis 2" è composta dal vincitore dell'Academy Award Michael Giacchino e sarà lanciata come parte della colonna sonora completa venerdì 21 novembre, in anticipo rispetto all'uscita del film nelle sale italiane, prevista per mercoledì 26 novembre. Oltre ad aver scritto e prodotto il singolo "Zoo" con Shakira, Ed Sheeran e Blake Slatkin prestano le loro voci nella versione originale del film, per un cameo, ad una coppia di pecore chiamate Ed Shearin e Baalake Lambkin.

Il film

 Nel nuovo film d’animazione "Zootropolis 2", i poliziotti alle prime armi Judy Hopps (nella versione originale doppiata da Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (nella versione originale doppiato da Jason Bateman) si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake (nella versione originale doppiato da Ke Huy Quan) arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora. Il cast vocale originale include anche le voci di Fortune Feimster, Andy Samberg, Idris Elba, Patrick Warburton, Quinta Brunson, Nate Torrence e Shakira.

