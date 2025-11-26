"Zootropolis 2", il sequel Disney al cinema: "Riprende il messaggio di speranza del primo e lo amplifica"

"Zootropolis 2", sequel del cartoon da Oscar del 2016, riporta il pubblico dentro l’universo vivace e stratificato che, anni fa, aveva conquistato spettatori di ogni età. La nuova avventura firmata Disney approdata nei cinema italiani riparte da quel mondo multispecie in cui ogni angolo racconta un pezzo di società e di immaginazione. Judy Hopps, la coniglietta determinata che aveva infranto barriere e pregiudizi, e Nick Wilde, la volpe dal sarcasmo affilato ma dal cuore sorprendentemente sincero, tornano a dividere lo schermo, pronti a misurarsi con sfide che mettono alla prova convinzioni e legami. Il sequel punta sulla forza dei personaggi, ma anche su un’evoluzione tecnica che rende Zootropolis ancora più ricca, luminosa e pulsante. È un ritorno che parla ai bambini, ma che riserva agli adulti più di un sorriso e qualche riflessione sulla fiducia, sui limiti personali e sulla capacità di guardare oltre. "Riprende il messaggio di speranza del primo film, ma lo amplifica", osserva il co-regista Byron Howard, nome di punta dell'animazione in casa Disney, già insieme a Jared Bush sull'originale e su "Encanto", con cui la coppia vinse il secondo Oscar nel 2022.