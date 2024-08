"Cattivissimo me 4", i minions sbarcano in Italia

Stefano Accorsi è alla seconda esperienza nell'animazione dopo Il piccolo principe (2015) e si trasforma in un insopportabile e un po' disgustoso (per via delle blatte) Maxime Le Mal. "Se c'è un insetto che veramente a me fa orrore è lo scarafaggio", rivela l'attore. Ma la voglia di partecipare al progetto era troppa: Accorsi era già fan della serie, che ha visto con i figli, chiaramente felici della sua partecipazione. Poi tra lui e Le Mal c'è una grande cosa in comune: l'aver vissuto male l'adolescenza. "Se c'è un trauma degli anni del liceo... è il liceo stesso - riflette - lo scientifico non era il posto per me, sono stato anche bocciato". Nuove sfide anche per Carolina Benvenga, volto noto di tv e musica per bambini, che ha preso il posto di Arisa dietro a Lucy. Anche perché il suo personaggio deve pure fingersi un'altra persona, a un certo punto. "Non è stato difficile ma impegnativo, quello sì - racconta - Però mi sono molto divertita, perché lei ha un approccio quasi incosciente a questa cosa. Sembra quasi gasata", il che rende il tutto ancora più esilarante. Max Giusti, invece, torna nei panni di Gru e non potrebbe esserne più felice. "I minions sono la forza dirompente di questo film - commenta - ma Gru è la promessa di lunga vita". Cosa gli piace di più del protagonista? "Siamo molto simili. Anche fisicamente, purtroppo - ride - e poi lui è un buono che si vuole far vedere cattivo, mentre nella realtà ci sono cattivi che si fingono buoni. Con lui almeno nei cartoni abbiamo la rivincita delle persone perbene".