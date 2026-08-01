"Spider-Man: Brand New Day" da record, 72 milioni di dollari solo nelle anteprime
L'ultimo capitolo della saga sul supereroe Marvel segna un nuovo primato, battendo persino il non plus ultra dei kolossal della casa Avengers: Endgame. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità per "l'amichevole ragno di quartiere", anche al botteghino
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Spider-Man batte chiunque, anche gli altri Avengers. Guardando il botteghino viene in mente un parallelo sportivo con MJ (inteso come Michael Jordan, non come la sua ragazza): l'Uomo Ragno è infatti sempre più la superstar dell'universo Marvel, quella in grado di spiccare anche in un roster con tanti "campioni" del calibro di Hulk o The Punisher, due grandi nomi che non a caso appaiono anche nell'ultimo capitolo delle avventure del supereroe nato dall'incontro tra Stan Lee e Steve Ditko. Un utimo capitolo che conferma l'assioma secondo cui Spider-Man sia ormai la certezza del Marvel Cinematic Universe, un brand nel brand capace di mettere assieme 72 milioni di dollari solo nelle anteprime. Una cifra record, che polverizza persino il precedente record di Avengers: Endgame, fermo a 60 milioni di dollari incassati nelle primissime proiezioni.
Tre gusti is not megl che uan
In Italia il film ha debuttato con oltre 4 milioni di euro incassati in 468 sale e più di 516mila spettatori. Solo il solito Endgame aveva fatto meglio nel nostro Paese. Si tratta di un risultato grandissimo e non così scontato, se pensiamo che il precedente Spider-Man: No Way Home sembrava poter rappresentare un picco non replicabile a livello di guadagni. La pellicola del 2021 metteva insieme i cattivi storici dei tre cicli cinematografici dell'Uomo Ragno e, soprattutto, faceva incontrare i tre Peter Parker sul grande schermo. Il risultato filmico dell'operazione non era eccelso ma a livello di marketing il risultato di tre Spider-Man tutti assieme doveva essere irripetibile. E invece Brand New Day, almeno in questi primi giorni, sembra poter battere al botteghino tutti gli illustri predecessori.
L'amichevole polizza assicurativa di quartiere
Matt Belloni, uno dei più autorevoli analisti dell’industria cinematografica statunitense, ha definito "l'amichevole ragno di quartiere" l’investimento più sicuro del prossimo decennio a Hollywood. Per Belloni è meglio investire nel supereroe newyorchese che in registi come Christopher Nolan o Greta Gerwig. Nessuno porta la gente al cinema quanto Spider-Man, nemmeno star di diverse generazioni come Tom Cruise o Timothée Chalamet. Non importa chi sia sotto la tuta rosso-azzurro-nera, il supereroe è una garanzia ma anche un caso a sé. Abbiamo visto Marvel portare al cinema praticamente qualunque nome della sua scuderia, dai nomi più conosciuti a quelli più di nicchia, ma nessuno ha replicato la magia dello "spara-ragnatele". Spider-Man è unico. Come gli direbbe suo zio Ben "da grandi poteri derivano grandi responsabilità", anche nei confronti dell'ecosistema cinematografico mondiale.