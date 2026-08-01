"Spider-Man: Brand New Day" da record, 72 milioni di dollari solo nelle anteprime

In Italia il film ha debuttato con oltre 4 milioni di euro incassati in 468 sale e più di 516mila spettatori. Solo il solito Endgame aveva fatto meglio nel nostro Paese. Si tratta di un risultato grandissimo e non così scontato, se pensiamo che il precedente Spider-Man: No Way Home sembrava poter rappresentare un picco non replicabile a livello di guadagni. La pellicola del 2021 metteva insieme i cattivi storici dei tre cicli cinematografici dell'Uomo Ragno e, soprattutto, faceva incontrare i tre Peter Parker sul grande schermo. Il risultato filmico dell'operazione non era eccelso ma a livello di marketing il risultato di tre Spider-Man tutti assieme doveva essere irripetibile. E invece Brand New Day, almeno in questi primi giorni, sembra poter battere al botteghino tutti gli illustri predecessori.