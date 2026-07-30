"Spider-Man: Brand New Day" ha esordito mercoledì 29 luglio nelle sale italiane, registrando un incasso record di oltre 4 milioni di euro in 468 cinema, per un totale di 516.884 presenze. Il dato "segna il miglior debutto di sempre per il franchise di Spider-Man in Italia e per un film Sony Pictures, superando in entrambi i casi il precedente capitolo 'Spider-Man: No Way Home', che nel 2021 aprì con 2.915.722 euro", viene spiegato in una nota. È inoltre "il miglior esordio di sempre nel nostro Paese per un cinecomic standalone e il secondo in assoluto dell'intero genere, dietro al solo Avengers: Endgame".