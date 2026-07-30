Arriva al cinema "Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti"

Il racconto attraversa la storia dell'uomo Lorenzo e dell'artista Jovanotti che come pochi ha saputo attraversare le generazioni continuando a innovare, cambiare pelle, restare popolare senza diventare prevedibile, unendo musica, viaggio, festa, visione, energia e immaginazione. Il trailer è già una dichiarazione d'intenti e una porta che si apre. Dentro si intuiscono i molti mondi del racconto: la dimensione live, con le immagini dei grandi concerti; il lavoro creativo e musicale, anche attraverso la presenza di Rick Rubin; e poi la parte più intima, familiare, mai vista, fatta di immagini private, silenzi e confessioni che mostrano un Lorenzo inedito. Anche quello dell'incidente in bici che lo ha costretto a un lungo stop.