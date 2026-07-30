Arriva al cinema "Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti"

Noemi ironizza sulla caduta dal palco postando meme sui social
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Jovanotti porta al cinema la sua storia con "Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti". Il film, diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, arriverà nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre distribuito da Plaion Pictures, in occasione del 60esimo compleanno dell'artista. "Io non vivo nel mondo, io vivo nel mio mondo", dice l'artista all'inizio del trailer che offre un primo sguardo al progetto. L'annuncio arriva a pochi giorni dal debutto italiano de "L'Arca di Lorè", il nuovo tour nelle arene outdoor del centro e sud Italia che parte da Olbia il 7 agosto, per chiudere poi al Circo Massimo di Roma il 12 e 13 settembre.
Il racconto attraversa la storia dell'uomo Lorenzo e dell'artista Jovanotti che come pochi ha saputo attraversare le generazioni continuando a innovare, cambiare pelle, restare popolare senza diventare prevedibile, unendo musica, viaggio, festa, visione, energia e immaginazione. Il trailer è già una dichiarazione d'intenti e una porta che si apre. Dentro si intuiscono i molti mondi del racconto: la dimensione live, con le immagini dei grandi concerti; il lavoro creativo e musicale, anche attraverso la presenza di Rick Rubin; e poi la parte più intima, familiare, mai vista, fatta di immagini private, silenzi e confessioni che mostrano un Lorenzo inedito. Anche quello dell'incidente in bici che lo ha costretto a un lungo stop.
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"Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti" diventa un viaggio emotivo dentro una vita sempre in movimento. Il film nasce dall'incontro con Dario Zonta e Carlo Zoratti, autori e registi della pellicola. Sette anni di vicinanza, ascolto e fiducia hanno regalato al racconto una prospettiva inedita, senza inseguire la celebrazione e senza cercare risposte facili. Con questo film, per la prima volta, il pubblico è invitato non soltanto a celebrare l’incredibile avventura di Jovanotti, ma ad avvicinarsi a Lorenzo: alla sua umanità, ai suoi dubbi, alla sua inesauribile capacità di trasformare ogni esperienza in energia creativa.