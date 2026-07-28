Taylor Swift e Travis Kelce sposi al Madison Square Garden
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Taylor Swift sta per tornare? Alcuni indizi sparsi per il web stanno sollevando diverse teorie sul tredicesimo album della pop star. Un numero fortunato per lei, una grande aspettativa da parte dei fan, che si scambiano tweet, video e immagini nel tentativo di comporre il puzzle che rivelerà "TS13". Insomma, dopo il matrimonio da favola con Travis Kelce, la cantante di "The Fate of Ophelia" occupa ancora una volta le prime posizioni dei trend.
Come riporta Cosmopolitan, uno dei primi indizi a scatenare i fan è stata l'intensa sessione in studio di registrazione di Taylor, durata ben 12 ore. La pop star è stata vista entrare agli Electric Lady Studios di New York, dove si è trattenuta dalle otto di sera alle sei del mattino successivo. Un altro segnale inequivocabile è arrivato alla fine della docuserie "The End of an Era", la cui chiusura ha definito il suo dodicesimo album come il maggiore successo della sua carriera "fino ad oggi". Questa piccola specifica ha riacceso immediatamente le speranze di un imminente e nuovo capitolo musicale.
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A dare ulteriore spessore alle voci ci ha pensato una fonte vicina all'ambiente che, già ad aprile, aveva dato a Us Weekly la conferma ufficiale: Taylor è attualmente "in fase creativa" e sta lavorando a un nuovo album. Un'energia creativa che si fonde con il profondo legame che l'artista ha con il numero 13, un portafortuna che l'accompagna fin dalla nascita e che ha segnato tappe cruciali della sua carriera, dalle classifiche ai piazzamenti ai premi. Un'ossessione positiva che fa intuire come questo futuro progetto possa rappresentare un nuovo grande capitolo nella sua carriera.
La caccia agli indizi si nutre anche di dettagli visivi apparentemente casuali ma simbolici. Ad esempio, all'interno della docuserie è apparso un cartello dello stadio con la scritta A13, un chiaro richiamo al cartello A12 che aveva anticipato l'uscita del precedente album nello stesso luogo. A ciò si aggiungono le scelte di stile della cantante, come gli orecchini d'opale con esattamente 13 pietre preziose. Questo comportamento ricalca esattamente la strategia già vista in passato con i dodici rubini indossati prima dell'annuncio di "The Life of a Showgirl", alimentando l'analisi maniacale dei fan anche sui minimi cambiamenti estetici delle piattaforme di streaming come Spotify.