Come riporta Cosmopolitan, uno dei primi indizi a scatenare i fan è stata l'intensa sessione in studio di registrazione di Taylor, durata ben 12 ore. La pop star è stata vista entrare agli Electric Lady Studios di New York, dove si è trattenuta dalle otto di sera alle sei del mattino successivo. Un altro segnale inequivocabile è arrivato alla fine della docuserie "The End of an Era", la cui chiusura ha definito il suo dodicesimo album come il maggiore successo della sua carriera "fino ad oggi". Questa piccola specifica ha riacceso immediatamente le speranze di un imminente e nuovo capitolo musicale.