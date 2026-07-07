Ha anche fatto i complimenti ai novelli sposi e ha festeggiato quella che sembrava una notte indimenticabile. Nella didascalia del post, che includeva immagini di lei mentre posava con il mazzo e con suo fratello al matrimonio, ha scritto: "E in qualche modo... Alla fine ho preso il bouquet di Tay Tay,". "Quindi, brindiamo, credo che mi porterà una vita di amore, fortuna e risate". Ha concluso poi facendo le congratulazioni ai novelli sposi per il loro grande giorno: "Auguri a T&T per sempre".