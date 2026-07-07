Il lancio del bouquet di Taylor Swift ha una vincitrice: Ashley Smith, come riporta il sito americano TMZ, la sorella maggiore dell'attaccante dei Chiefs Trey Smith, un compagno di squadra di lunga data di Travis Kelce e due volte campione del Super Bowl. Ashley ha condiviso il momento felice sul suo profilo Instagram, scrivendo che lo prende come un segno di buona fortuna in amore.
Il post celebrativo
Ha anche fatto i complimenti ai novelli sposi e ha festeggiato quella che sembrava una notte indimenticabile. Nella didascalia del post, che includeva immagini di lei mentre posava con il mazzo e con suo fratello al matrimonio, ha scritto: "E in qualche modo... Alla fine ho preso il bouquet di Tay Tay,". "Quindi, brindiamo, credo che mi porterà una vita di amore, fortuna e risate". Ha concluso poi facendo le congratulazioni ai novelli sposi per il loro grande giorno: "Auguri a T&T per sempre".
Gli invitati VIP
La cattura del bouquet è solo l'ultimo dettaglio emerso dal weekend del matrimonio da quando Taylor e Travis hanno ufficialmente detto "Sì". La cerimonia, officiata dall'attore Adam Sandler al Madison Square Garden, è stata una delle più grandi nozze vip di tutti i tempi, con numerose star presenti. Altri ospiti includevano Lena Dunham, oltre a star come Jennifer Lopez, Hugh Grant, Gigi Hadid, Bradley Cooper e Dakota Johnson.