Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è costato come uno yacht o un attico di lusso

Sommando tutte le voci raccolte, il conto finale del matrimonio prende forma e non è davvero alla portata di tutti. Un budget che va da un minimo di circa 15 milioni di dollari fino a un massimo di 50 milioni che fa delle nozze Swift-Kelce qualcosa di più simile a un grande evento pubblico che a una cerimonia intima e privata. In mancanza di foto e video non sappiamo se il budget così faraoinico ha incluso o meno un minimo di romanticismo e commozione, che poi sono gli unici ingredienti low-cost e alla portata di tutti e che sanno trasformare un evento colossale in un momento autentico e memorabile, tanto per gli sposi quanto per i loro invitati.