Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è costato come uno yacht o un attico di lusso

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Uno yacht di 40-50 metri, un jet privato di piccole-medie dimensioni, un attico di lusso a Manhattan, un'intera collezione di supercar, una villa esclusiva sulla Costa Azzurra: sono solo alcune delle cose che si potrebbero comprare con 50 milioni di dollari. Ed è la cifra a cui, secondo gli esperti di eventi interpellati dalla stampa americana, potrebbe essere arrivato il costo del matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato il 3 luglio 2026 al Madison Square Garden di New York.
Mentre dell'abito da sposa non è ancora trapelata alcuna immagine ufficiale, è partito il conto dei presunti costi: testate come TMZ, il '"New York Times", Page Six, CNN e "Rolling Stone" hanno iniziato a fare le ipotesi sul budget della cerimonia con gli esperti del settore wedding anche se l'unico dato ufficiale, confermato dal sindaco di New York, è quello sulla sicurezza approntata dalla municipalità.
Mettendo insieme tutte le fonti raccolte finora, il costo complessivo del matrimonio oscillerebbe tra un minimo di circa 15 milioni di dollari, la stima più prudente definita "conservativa" dal '"New York Times", e un massimo di 50 milioni, la valutazione più alta fornita dall'event designer per celebrità Edward Perotti.
Tra questi due estremi si collocano quasi tutte le altre stime raccolte tra gli esperti del settore matrimoni di lusso. Alcuni wedding planner citati dalla Cnn parlano di una forbice tra 10 e 20 milioni di dollari. Si sale poi a 20-25 milioni secondo Lindsay Landman, event planner interpellata da "Rolling Stone", la stessa cifra fornita a Page Six da Hamish Shephard di Bridebook.com. Esther Lee, di "The Knot Worldwide", allarga ulteriormente la forchetta indicando un range tra 20 e oltre 30 milioni di dollari, mentre Page Six ha più volte riportato la cifra di 30 milioni, ripresa in seguito anche da altre testate, tra cui Yahoo e StyleCaster. Proprio Perotti, event designer specializzato nell'organizzazione di cerimonie per celebrità, si spinge fino all'ipotesi più alta, tra 35 e 50 milioni di dollari.
La forbice così ampia dipende da un fattore semplice: nessuno ha visto foto e video ufficiali dell'interno del Garden durante l'evento, quindi ogni stima si basa su valutazioni indirette su quanto sarebbe costato affittare la location, le decorazioni, il catering e la sicurezza per un evento di quella scala.
L'affitto del Madison Square Garden è la voce più discussa e anche quella con le stime più divergenti. Secondo Tmz, affittare l'intera arena costerebbe circa un milione di dollari a notte. Il '"New York Times", citando fonti del settore, indica invece una cifra più bassa, tra 600mila e 800mila dollari a notte, mentre un'altra fonte dello stesso quotidiano parla di 1,2-1,6 milioni di dollari per due giorni di affitto.
Lindsay Landman, event planner interpellata da "Rolling Stone", offre una prospettiva diversa: affittare l'intero complesso, comprensivo di arena, teatri, ristoranti e aree concessioni, per 3-4 giorni costerebbe meno di 10 milioni di dollari, cifra che tiene conto anche del costo del lavoro sindacale, da retribuire a prescindere dall'utilizzo effettivo degli spazi. Sommando le diverse stime, il solo affitto della sede si colloca genericamente tra 500mila dollari e 10 milioni di dollari, a seconda del numero di giorni prenotati e degli spazi effettivamente utilizzati.
Il costo relativo alla security è l'unica voce confermata da una fonte istituzionale. Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha dichiarato in conferenza stampa che Taylor Swift ha versato al Comune oltre 160mila dollari, cifra che copre il permesso per l'evento e la risposta delle forze dell'ordine, incluse chiusure stradali, gestione del traffico e il dispiegamento di agenti NYPD attorno al Madison Square Garden. Il permesso è stato finalizzato solo pochi giorni prima della cerimonia.
Trasformare un'arena enorme come il Madison Square Garden in un ambiente intimo, quasi "da giardino", è costato parecchio. Le event designer Tracy Taylor Ward e Lindsay Landman stimano circa un milione di dollari solo per le decorazioni. A questa cifra si aggiungono i fiori, valutati separatamente dalla fioraia newyorkese Rachel Wayne, di Blxxm, tra 500mila dollari e un milione. Esther Lee, di "The Knot Worldwide" offre una stima più ampia e include nella voce decor e fiori anche drappeggi e tappeti su misura, arrivando a valutare l'insieme almeno 5 milioni di dollari.
Per illuminare uno spazio delle dimensioni del Madison Square Garden serve moltissima attrezzatura, e questo si riflette sui costi: gli esperti stimano una spesa tra 350mila dollari e un milione. Si tratta di una voce separata rispetto all'illuminazione scenica usata per le esibizioni musicali della serata. Le coperture assicurative, invece, avrebbero superato i 10mila dollari, secondo le stime del '"New York Times".
Sul fronte di cibo, bevande e logistica per gli invitati non si è badato a spese. Esther Lee valuta tra 2 milioni e mezzo e 3 milioni di dollari la spesa complessiva per catering, servizio e organizzazione. Tracy Taylor Ward arriva a una stima simile partendo da un altro calcolo, tra mille e 2mila dollari a persona, cifra che moltiplicata per i circa mille invitati porta a un risultato paragonabile. Niente cena formale: gli ospiti hanno trovato stazioni gastronomiche informali, tra cui, secondo alcuni presenti, nugget di pollo guarniti con caviale. Secondo "Us Weekly" la coppia avrebbe anche ordinato pizza da un locale newyorkese, aggiungendo circa 3mila dollari al conto del cibo.
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L'abito da sposa porta la firma di Jonathan Anderson per Christian Dior Haute Couture, il suo primo abito nuziale couture per una celebrità di fama mondiale: il valore stimato va da 100mila a 500mila dollari, anche se secondo gli esperti del settore non si può escludere che il marchio l'abbia offerto come regalo o a condizioni di favore, viste le collaborazioni già avviate tra Dior e Swift.
Anche lo smoking di Travis Kelce porta la firma di Anderson per Dior: i modelli più alti della gamma hanno un prezzo di listino vicino ai 6mila dollari, ma per una versione su misura la stima sale tra 6mila e 10mila dollari. Le scarpe di entrambi, Christian Louboutin realizzate su misura, valgono complessivamente circa 3mila dollari.
Le esibizioni dal vivo, tra cui quelle di Paul McCartney e Stevie Nicks, rientrano secondo Esther Lee in una voce cumulativa insieme agli abiti, stimata intorno a 2 milioni di dollari aggiuntivi. A questo si sommano i regali personalizzati distribuiti agli invitati, come candele su misura, gadget con il monogramma T&T, giochi e premi, che secondo le fonti hanno contribuito a far salire ulteriormente il conto finale, anche se senza una cifra specifica.
Sommando tutte le voci raccolte, il conto finale del matrimonio prende forma e non è davvero alla portata di tutti. Un budget che va da un minimo di circa 15 milioni di dollari fino a un massimo di 50 milioni che fa delle nozze Swift-Kelce qualcosa di più simile a un grande evento pubblico che a una cerimonia intima e privata. In mancanza di foto e video non sappiamo se il budget così faraoinico ha incluso o meno un minimo di romanticismo e commozione, che poi sono gli unici ingredienti low-cost e alla portata di tutti e che sanno trasformare un evento colossale in un momento autentico e memorabile, tanto per gli sposi quanto per i loro invitati.