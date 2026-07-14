Il campione della NFL è arrivato all'aeroporto internazionale "President Donald J. Trump" a bordo del lussuoso jet privato della moglie. Nonostante l'assenza della popstar negli scatti rubati in pista, Kelce è apparso perfettamente a suo agio in un abbigliamento molto casual con felpa, pantaloni sportivi e sneakers, mentre si occupava personalmente di far scendere il cagnolino e guidarlo verso l'auto che li attendeva.