Taylor Swift e Travis Kelce presentano il loro nuovo cagnolino
I neo-sposi dell'anno sono atterrati in Florida in compagnia di un amico a quattro zampe di cui si parlava da qualche settimana, si tratta di un cucciolo di razza Samoyedo dal pelo bianco
© Tgcom24
Taylor Swift e Travis Kelce tornano a far parlare di sè dopo le nozze evento al Madison Square Garden. Questa volta ad accompagnarli c'è un amico a quattro zampe, un cucciolo di cane di razza Samoyedo dal pelo bianco, che ha catalizzato l'attenzione di tutti i presenti. L'animale è stato intercettato dai fotografi subito dopo l'arrivo della coppia in Florida, offrendo ai fan la prima vera conferma pubblica della sua presenza.
L'atterraggio con il jet privato di Taylor Swift
Il campione della NFL è arrivato all'aeroporto internazionale "President Donald J. Trump" a bordo del lussuoso jet privato della moglie. Nonostante l'assenza della popstar negli scatti rubati in pista, Kelce è apparso perfettamente a suo agio in un abbigliamento molto casual con felpa, pantaloni sportivi e sneakers, mentre si occupava personalmente di far scendere il cagnolino e guidarlo verso l'auto che li attendeva.
Il mistero sul nome e le origini dell'animale
Sebbene la presenza del cucciolo sia ormai diventata di dominio pubblico, la coppia ha deciso di mantenere il massimo riserbo sui dettagli più intimi. Al momento, infatti, non è ancora stato rivelato se si tratti di un'adozione recente o di un regalo, e persino il nome del cagnolino resta un assoluto mistero per i fan di tutto il mondo, che attendono con ansia un annuncio ufficiale sui social.
Gli indizi seminati durante il matrimonio da favola
I sospetti dei fan più attenti erano nati lo scorso 3 luglio a New York, in occasione delle nozze celebrate al Madison Square Garden davanti a ben mille invitati e officiate da Adam Sandler. Tra le decorazioni della cerimonia era infatti trapelato il dettaglio di un ritratto dipinto che raffigurava proprio la coppia insieme al misterioso cagnolino bianco, un indizio che si ricollegava a un avvistamento lampo avvenuto già qualche mese prima nei pressi dell'auto della cantante.