Il cantautore rivelò anche di aver chiesto all'attrice di sposarlo mentre vivevano a Parigi, e di aver chiamato la sorella Rainey poco prima di chiederle la benedizione. "Sono tornato e mi sentivo agitato perché mi ha guardato come se qualcosa non andasse, e penso fosse perché avevo iniziato a sudare," ha detto. Qualley ha descritto Antonoff come "la mia persona" durante un'intervista del 2023 a Harper's Bazaar. "Sono così felice di aver trovato la mia persona. Ed è incredibile. È la sensazione migliore del mondo", aveva detto l'attrice.