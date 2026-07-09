Margaret Qualley e Jack Antonoff, è finita dopo tre anni di matrimonio
L’indizio della crisi era stato il matrimonio di Taylor Swift, a cui lui si era presentato senza l'attrice di "The Substance" e figli di Andie MacDowell
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Sembravano una delle giovani coppie più belle e solide di Hollywood, eppure anche loro si lasciano. Margaret Qualley e Jack Antonoff si sono separati a pochi mesi dal loro terzo anniversario di matrimonio. A confermare l'indiscrezione è People, che ha riportato anche la dichiarazione di una fonte vicina alla coppia, secondo cui la relazione era "turbolenta". Antonoff, frontman della band Bleachers, è impegnato con il tour "Bleachers Forever", mentre Qualley, nota per film come "The Substance" e "Sanctuary", sta lavorando ora all'horror "Possession". La notizia della separazione arriva pochi giorni dopo le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce, alle quali Antonoff, amico stretto della pop star, ha partecipato insieme alla sorella stilista Rachel Antonoff, ma senza Qualley.
La storia d'amore
Antonoff e Qualley hanno iniziato a far girare voci di una possibile relazione nell'agosto 2021, quando sono stati visti baciarsi durante un appuntamento a Brooklyn. La coppia ha ufficializzato il tutto nel 2022 quando hanno partecipato insieme a un pranzo agli AFI Awards. Nel marzo di quell'anno la coppia è diventata ufficiale su Instagram. Il matrimonio di Qualley e Antonoff nell'agosto 2023 nel New Jersey ha visto la partecipazione di ospiti celebri come Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne e Lana Del Rey. In un'intervista di aprile al The Howard Stern Show, Antonoff ha detto che voleva sposare Qualley appena dopo il loro primo incontro a una festa nel 2021. "L'ho vista ed è stato come un film," ha detto nell'intervista. "Quando l'ho incontrata, ho iniziato a immaginare cose a cui non avevo mai pensato, come il matrimonio."
Il cantautore rivelò anche di aver chiesto all'attrice di sposarlo mentre vivevano a Parigi, e di aver chiamato la sorella Rainey poco prima di chiederle la benedizione. "Sono tornato e mi sentivo agitato perché mi ha guardato come se qualcosa non andasse, e penso fosse perché avevo iniziato a sudare," ha detto. Qualley ha descritto Antonoff come "la mia persona" durante un'intervista del 2023 a Harper's Bazaar. "Sono così felice di aver trovato la mia persona. Ed è incredibile. È la sensazione migliore del mondo", aveva detto l'attrice.
La canzone di Lana Del Rey
Nel 2023, Lana Del Rey ha pubblicato la canzone "Margaret", in collaborazione con i Bleachers, che prende il nome da Qualley. La canzone presenta testi come: "Incontrò Margaret su una terrazza, lei era vestita di bianco / E lui disse, 'Potrei essere nei guai' / Aveva dei flashback della bella vita." "Sono grata a Jack per l'esempio che mi ha dato nel suo matrimonio con Margaret", ha detto Del Rey a un evento nel 2024. "Ho visto come la guardava quando l'ha incontrata ed è una delle ragioni per cui ho aspettato così tanto per sposarmi e per cui ho incontrato il mio straordinario marito".