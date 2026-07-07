© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
La star di Hollywood e la designer di gioielli sono apparsi sui social in un ritratto di coppia coordinato in total black. Insieme dal 2022, hanno scelto il matrimonio dell'anno a New York per mostrarsi ai follower
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
L'amore tra Brad Pitt e Ines de Ramon non è più un segreto: la coppia, legata dal 2022, ha scelto un'occasione decisamente speciale per fare il proprio debutto insieme su Instagram: il matrimonio blindato e stellare di Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato a New York nella suggestiva cornice del Madison Square Garden.
Abbinati e complici, i due si sono lasciati immortalare dal loro hairstylist di fiducia, Laurie Zanoletti, che ha poi condiviso gli scatti sul proprio profilo. Nelle foto, la star di Hollywood, 62 anni, e la compagna, 33, appaiono elegantissimi in abiti coordinati total black: un classico abito scuro con papillon e occhiali da sole per l'attore, un sinuoso vestito in pizzo nero con capelli raccolti in una coda alta per la designer. A fare da colonna sonora alle immagini social, non a caso, le note del brano "Lover" della stessa Swift.
Ines de Ramon è una figura molto stimata nel settore della moda e del lusso. Laureata in Business Administration all'Università di Ginevra nel 2013, ha costruito una solida carriera nel mondo della gioielleria, ricoprendo ruoli di rilievo per marchi prestigiosi e diventando la direttrice generale di un noto brand di gioielli, con sede a Los Angeles. Poliglotta, parla fluentemente francese, inglese, spagnolo e tedesco, Ines non è del tutto nuova alle cronache rosa hollywoodiane: prima della sua storia con Pitt, è stata infatti sposata dal 2019 al 2022 con Paul Wesley, celebre attore e protagonista della serie televisiva "The Vampire Diaries".
La relazione tra il premio Oscar e la designer prosegue a gonfie vele, tanto che fonti vicine alla coppia confermano come Ines sia ormai considerata a tutti gli effetti una di famiglia dai parenti più stretti dell'attore, che l'hanno accolta a braccia aperte fin dai primi mesi della frequentazione. Tuttavia, chi spera di vedere presto i fiori d'arancio potrebbe rimanere deluso. Dopo il lungo e tormentato divorzio da Angelina Jolie, finalizzato nel dicembre del 2024 dopo ben otto anni di battaglie legali per la custodia dei sei figli, Brad Pitt non avrebbe alcuna intenzione di convolare a nuove nozze. L'equilibrio trovato accanto a Ines, per il momento, basta e avanza senza bisogno di firme sui documenti.