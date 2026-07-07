Ines de Ramon è una figura molto stimata nel settore della moda e del lusso. Laureata in Business Administration all'Università di Ginevra nel 2013, ha costruito una solida carriera nel mondo della gioielleria, ricoprendo ruoli di rilievo per marchi prestigiosi e diventando la direttrice generale di un noto brand di gioielli, con sede a Los Angeles. Poliglotta, parla fluentemente francese, inglese, spagnolo e tedesco, Ines non è del tutto nuova alle cronache rosa hollywoodiane: prima della sua storia con Pitt, è stata infatti sposata dal 2019 al 2022 con Paul Wesley, celebre attore e protagonista della serie televisiva "The Vampire Diaries".