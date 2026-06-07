Amore sugli spalti

Brad Pitt al Roland Garros con Ines de Ramon: sorrisi e complicità in tribuna

L’attore hollywoodiano ha assistito alla finale femminile del torneo parigino insieme alla compagna, lasciando trasparire una relazione sempre più solida

07 Giu 2026 - 12:07
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 Brad Pitt e Ines de Ramon © X

 Brad Pitt e Ines de Ramon © X

Non solo tennis sul Philippe-Chatrier. Tra gli spettatori più osservati della finale femminile del Roland Garros c'era anche Brad Pitt, arrivato sugli spalti insieme alla fidanzata Ines de Ramon. L'attore americano, uno dei volti più celebri di Hollywood, ha seguito con attenzione il match che ha incoronato la giovane russa Mirra Andreeva, ma a catturare l'attenzione del pubblico e dei fotografi è stata soprattutto la sua sintonia con la compagna.

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Sorrisi, sguardi complici e piccoli gesti d'affetto hanno accompagnato il pomeriggio parigino della coppia, apparsa più affiatata che mai.

Una storia d'amore sempre più consolidata

 Per Brad Pitt e Ines de Ramon non si è trattato di una semplice uscita mondana. Negli ultimi anni la loro relazione è cresciuta lontano dai riflettori più invadenti, pur senza nascondersi. Secondo la rivista "People", i due fanno coppia dalla fine del 2022, quando furono avvistati insieme per la prima volta in occasione di un concerto di Bono Vox, frontman degli U2. Da allora il rapporto si è consolidato passo dopo passo, fino alle apparizioni pubbliche sempre più frequenti.

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Uno dei momenti più significativi è arrivato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2024, dove si sono presentati insieme sul red carpet. Da quel momento la presenza di Ines accanto all'attore è diventata una costante. Secondo la stampa americana, la coppia convive ormai da tempo e starebbe vivendo una fase particolarmente serena della relazione.

Chi è Ines de Ramon

 Se il nome di Brad Pitt è conosciuto in tutto il mondo, quello di Ines de Ramon è diventato familiare al grande pubblico soltanto negli ultimi anni. Nata a Madrid il 19 dicembre 1992 e cresciuta in Svizzera, la designer di gioielli ha costruito una carriera importante nel settore del lusso. Dopo gli studi in Economia Aziendale all'Università di Ginevra, ha lavorato per realtà prestigiose prima di affermarsi nel mondo dell'alta gioielleria.

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Poliglotta e riservata, Ines ha sempre mantenuto un profilo discreto nonostante la notorietà acquisita dopo l'inizio della relazione con Brad Pitt. Al Roland Garros, però, la coppia non è passata inosservata. E tra un punto spettacolare e l'altro, gli occhi di molti spettatori erano rivolti anche verso la tribuna, dove una delle coppie più chiacchierate di Hollywood scriveva un nuovo capitolo della propria storia d’amore.

La nuova villa di Brad Pitt a Los Angeles

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