Per Brad Pitt e Ines de Ramon non si è trattato di una semplice uscita mondana. Negli ultimi anni la loro relazione è cresciuta lontano dai riflettori più invadenti, pur senza nascondersi. Secondo la rivista "People", i due fanno coppia dalla fine del 2022, quando furono avvistati insieme per la prima volta in occasione di un concerto di Bono Vox, frontman degli U2. Da allora il rapporto si è consolidato passo dopo passo, fino alle apparizioni pubbliche sempre più frequenti.