Angelina Jolie: "Non ho più frequentato nessuno dopo il divorzio"

Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia preventiva: "La vita è più forte"
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Angelina Jolie ai Golden Globes 2025 © Afp
Nel raccontare la propria vita privata, Angelina Jolie ha rivelato di non aver più avuto relazioni amorose da quando si è separata da Brad Pitt, un distacco che risale ormai a circa dieci anni fa. Una scelta o, più precisamente, una condizione che sembra essersi consolidata nel tempo.
Nel corso di un'intervista concessa a Yahoo, Jolie ha affrontato il tema con grande franchezza, confermando che la sua vita sentimentale è rimasta in pausa dalla fine del matrimonio. "Per essere onesta, non ho più frequentato nessuno da quando ho divorziato un decennio fa", ha dichiarato, sottolineando come questa assenza non sia stata necessariamente pianificata, ma sia diventata parte del suo equilibrio quotidiano.
L'attrice ha spiegato che, concentrandosi sui figli e sulla famiglia, ha finito per mettere in secondo piano ogni dimensione romantica della propria vita.
Jolie ha raccontato anche come, nel tempo, si sia convinta che la dedizione alla maternità potesse lasciare poco spazio ad altro. Tuttavia, un cambiamento recente nella sua prospettiva l'ha portata a riconsiderare questa convinzione, arrivando a pensare che sia possibile essere una madre presente e, allo stesso tempo, vivere anche una dimensione sentimentale.
Un passaggio di consapevolezza che ha trovato un riflesso anche nel suo lavoro sul set, dove interpreta personaggi che la portano a interrogarsi sulla propria identità personale oltre il ruolo genitoriale.
Guardando alla propria vita da una prospettiva più ampia, Jolie ha parlato anche del modo in cui il rapporto con i figli, ormai adulti o quasi, stia influenzando la sua visione del futuro. Il confronto con loro, sempre più alla pari, le avrebbe permesso di riscoprire desideri e inclinazioni che sembravano attenuate nel tempo. L'attrice ha ammesso che questo percorso la sta riportando, almeno in parte, alla persona che era in passato, prima delle trasformazioni imposte dagli eventi della vita.
Oggi, secondo quanto emerge dalle sue parole, Angelina Jolie sembra guardare alla possibilità di riaprire anche la sfera sentimentale, senza che questo contraddica il suo ruolo di madre. L'idea è quella di una convivenza tra identità diverse, in cui la dimensione affettiva non venga più esclusa in nome della sola famiglia. Un equilibrio nuovo, che l'attrice sta esplorando con cautela, mentre continua a ridefinire sé stessa tra carriera, maternità e una ritrovata attenzione verso la propria vita personale.
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