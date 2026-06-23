Angelina Jolie: "Non ho più frequentato nessuno dopo il divorzio"

Nel corso di un'intervista concessa a Yahoo, Jolie ha affrontato il tema con grande franchezza, confermando che la sua vita sentimentale è rimasta in pausa dalla fine del matrimonio. "Per essere onesta, non ho più frequentato nessuno da quando ho divorziato un decennio fa", ha dichiarato, sottolineando come questa assenza non sia stata necessariamente pianificata, ma sia diventata parte del suo equilibrio quotidiano.