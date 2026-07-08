Will Smith e Jada Pinkett sarebbero tornati a vivere insieme dopo un periodo di separazione. "Jada è tornata a vivere con Will due anni fa", ha rivelato a People una fonte vicina alla coppia. "Sono felici, si amano e, come sempre, si impegnano a sostenersi a vicenda." Secondo una fonte, i due hanno trascorso il 4 luglio insieme a Filadelfia, città di origine dell'attore di "Io, Robot", dove doveva esibirsi al "One Philly: Unity Concert for America" sul Benjamin Franklin Parkway.
Un legame profondo
Nell'ottobre del 2023, Jada, 54 anni, ha rivelato che lei e Will, 57 anni, erano separati da sette anni. "Stiamo ancora cercando di capirlo", aveva dichiarato ai tempi a People. "Abbiamo lavorato insieme in modo davvero intenso. Ci siamo innamorati profondamente e capiremo come questo si concretizzerà nella nostra relazione." A dicembre dello stesso anno, Jada rivelò che il famigerato schiaffo dato dal marito a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar del 2022 aveva salvato la loro unione. "Dopo tutti questi anni passati a cercare di capire se avrei mai lasciato Will, ci è voluto quello schiaffo per farmi capire che non lo lascerò mai ", aveva dichiarato Pinkett-Smith al Daily Mail. "Chissà dove sarebbe la nostra relazione se non fosse successo?", ha aggiunto.
Le voci e le apparizioni in pubblico
Tuttavia, nel gennaio 2025, una fonte vicina alla coppia ha dichiarato a People che i due vivevano ancora in case separate. "Chiamatela come volete. Stanno vivendo le loro vite, ma non hanno reciso completamente i legami". Un'altra fonte ha dichiarato alla testata che i due "stanno ancora insieme" e "vivono in case separate da anni". Negli ultimi anni, l'ex star di "Il principe di Bel-Air" e l' ex conduttrice di "Red Table Talk" sono apparsi in pubblico raramente. Nel settembre 2025, Will e Jada sono stati visti insieme per la prima volta dopo quasi un anno, mentre cenavano al Nobu, locale molto frequentato dalle celebrità a Malibu, in California.
I figli
Più recentemente, la coppia ha partecipato insieme alla Settimana della Moda di Parigi il mese scorso per sostenere il figlio Jaden, direttore creativo della linea uomo di Christian Louboutin. L'attrice premio Oscar e l' autrice di "Worthy" si sono sposati nel dicembre del 1997 . I due attori hanno due figli: Jaden, 27 anni, e Willow, 25. La star di "Bad Boys" è anche padre di Trey, 33 anni, avuto dalla sua ex moglie, Sheree Zampino.