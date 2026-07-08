Nell'ottobre del 2023, Jada, 54 anni, ha rivelato che lei e Will, 57 anni, erano separati da sette anni. "Stiamo ancora cercando di capirlo", aveva dichiarato ai tempi a People. "Abbiamo lavorato insieme in modo davvero intenso. Ci siamo innamorati profondamente e capiremo come questo si concretizzerà nella nostra relazione." A dicembre dello stesso anno, Jada rivelò che il famigerato schiaffo dato dal marito a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar del 2022 aveva salvato la loro unione. "Dopo tutti questi anni passati a cercare di capire se avrei mai lasciato Will, ci è voluto quello schiaffo per farmi capire che non lo lascerò mai ", aveva dichiarato Pinkett-Smith al Daily Mail. "Chissà dove sarebbe la nostra relazione se non fosse successo?", ha aggiunto.