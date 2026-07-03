Matteo Berrettini, le voci sul nuovo amore: chi è Peggy Gou

Mentre è impegnato sui campi di Wimbledon, dove continua il suo percorso dopo gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi Slam, Matteo Berrettini è tornato al centro dell'attenzione anche per la sua vita privata. Nelle ultime ore si sono infatti moltiplicate le indiscrezioni che lo vorrebbero vicino alla dj e produttrice sudcoreana Peggy Gou. Al momento non esistono conferme da parte dei diretti interessati, ma alcuni dettagli emersi sui social hanno acceso la curiosità dei fan, soprattutto dopo le voci che da tempo parlavano della fine della relazione con Vanessa Bellini.
Il tiramisù che ha fatto nascere i rumor
A scatenare le speculazioni è stato un particolare che non è passato inosservato agli utenti più attenti. Sui profili Instagram di Berrettini e Peggy Gou sono infatti apparse fotografie di un tiramisù che sembrerebbe identico: stesso dolce, servito nella medesima ciotola di ceramica e immortalato con un'inquadratura molto simile, tanto da far pensare che le immagini possano essere state scattate nello stesso luogo. Anche i tempi di pubblicazione sarebbero compatibili.
A questo dettaglio si è aggiunta una storia condivisa dalla dj, nella quale compare un portachiavi a forma di racchetta e pallina da tennis. Indizi che hanno alimentato le ipotesi di un possibile incontro a Londra.
La fine della relazione con Vanessa Bellini
Le voci sulla possibile nuova frequentazione arrivano dopo settimane in cui si era già parlato della rottura tra Berrettini e Vanessa Bellini. Mentre il tennista era impegnato negli allenamenti a Torino in vista dello Slam sull'erba e la ballerina lavorava con il corpo di ballo del nuovo tour di Tiziano Ferro, molti utenti avevano notato che i due avevano smesso di seguirsi su Instagram. In seguito Bellini aveva tolto il follow anche a Jacopo Berrettini, fratello del tennista.
Negli ultimi giorni Vanessa Bellini ha inoltre condiviso sui social un post molto personale, pubblicando una foto in lacrime e raccontando il periodo difficile che sta attraversando. Ha spiegato di aver scelto di mostrarsi vulnerabile per ricordare che anche chi sembra avere una vita perfetta può soffrire, ringraziando le persone che le sono state accanto e che, come ha scritto, le hanno "letteralmente salvato la vita".
Tra i messaggi pubblicati, uno in particolare ha attirato l'attenzione: Bellini ha raccontato che la sua vita sarebbe stata definita "misera", aggiungendo che, se quella fosse davvero una vita misera, spererebbe di viverla il più a lungo possibile. In molti hanno interpretato quelle parole come una frecciata all'ex compagno, ma la stessa ballerina è intervenuta nei commenti per chiarire di non riferirsi a Matteo Berrettini né alla loro relazione. Ha spiegato che il suo malessere dura da mesi e che, pur ammettendo che alcune vicende recenti non abbiano aiutato, il problema va ben oltre la fine della storia sentimentale.
Chi è Peggy Gou
Peggy Gou, all'anagrafe Kim Min-ji, è nata a Incheon, in Corea del Sud, nel 1991. A soli 14 anni si è trasferita nel Regno Unito per studiare moda al London College of Fashion. Dopo aver studiato pianoforte fin da bambina, ha deciso di dedicarsi completamente alla musica trasferendosi a Berlino, città che ha segnato l'inizio della sua carriera. È stata la prima donna coreana a esibirsi al Berghain. Oggi è considerata una delle figure più importanti della scena elettronica internazionale e nel 2023 ha conquistato il grande pubblico con la hit mondiale "(It Goes Like) Nanana".
Non è la prima volta che il suo nome viene accostato a un tennista
Quella con Berrettini non è la prima indiscrezione sentimentale che coinvolge Peggy Gou e il mondo del tennis. Già nei mesi scorsi il suo nome era stato associato a Carlos Alcaraz dopo che i due erano stati visti insieme a cena a Seul e la dj aveva assistito dal vivo a un suo incontro agli Australian Open.
In quell'occasione era stato lo stesso campione spagnolo a spegnere le voci, spiegando che tra loro c'era soltanto un'amicizia e ringraziandola pubblicamente per il sostegno. Anche nel caso di Matteo Berrettini, almeno per ora, gli indizi restano tali e nessuno dei due ha commentato le indiscrezioni.