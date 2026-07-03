Matteo Berrettini, le voci sul nuovo amore: chi è Peggy Gou

Tra i messaggi pubblicati, uno in particolare ha attirato l'attenzione: Bellini ha raccontato che la sua vita sarebbe stata definita "misera", aggiungendo che, se quella fosse davvero una vita misera, spererebbe di viverla il più a lungo possibile. In molti hanno interpretato quelle parole come una frecciata all'ex compagno, ma la stessa ballerina è intervenuta nei commenti per chiarire di non riferirsi a Matteo Berrettini né alla loro relazione. Ha spiegato che il suo malessere dura da mesi e che, pur ammettendo che alcune vicende recenti non abbiano aiutato, il problema va ben oltre la fine della storia sentimentale.