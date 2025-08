Tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini è amore, presentazioni in famiglia fatte

E' amore tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini. Dopo settimane di voci e avvistamenti, arriva la conferma ufficiale. Ci ha pensato la sorella della ragazza a far sapere a DiPiù Tv i dettagli della relazione nata qualche mese fa, spifferando come i due si siano conosciuti a un concerto e soprattutto raccontando che il tennista è già stato presentato in famiglia. "Noi speriamo che sia altrettanto serio, che non faccia soffrire mia sorella", ha detto Jessica Bellini.