"Si sono conosciuti a Torino, a metà giugno, al concerto di Marracash. È iniziato tutto da lì, da uno scambio di sguardi. Poi sono andati velocissimi, presi l’una per l’altro, al punto che mia sorella ha voluto presentarcelo quasi subito", la sorella di Vanessa Bellini, Jessica, spiffera il primo incontro tra la ballerina e Matteo Berrettini. "E' stato strano vedersi arrivare in casa uno dei tennisti più forti e famosi del mondo" ha aggiunto.