Dopo le indiscrezioni arriva la conferma in un post della ballerina di Marracash
Matteo Berrettini e Vanessa Bellini ufficializzano la storia d’amore con il primo selfie di coppia sui social. “Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!” scrive la ballerina postando le foto del suo compleanno. Anche il tennista qualche giorno prima aveva pubblicato uno scatto di Vanessa mentre soffiava sulle candeline e un video nella sua camera d’hotel.
Dopo le indiscrezioni e le foto paparazzate, arriva la conferma. Matteo Berrettini e Vanessa Bellini rendono ufficiale la loro relazione con un selfie di coppia. Nel carosello di immagini pubblicato dalla ballerina 22enne che in passato ha partecipato ad “Amici”, l’occhio cade sullo scatto con Matteo. Anche lui non fa più mistero e sui social posta un video di lei che saluta davanti allo smartphone.
"Si sono conosciuti a Torino, a metà giugno, al concerto di Marracash. È iniziato tutto da lì, da uno scambio di sguardi. Poi sono andati velocissimi, presi l’una per l’altro, al punto che mia sorella ha voluto presentarcelo quasi subito", la sorella di Vanessa Bellini, Jessica, spiffera il primo incontro tra la ballerina e Matteo Berrettini. "E' stato strano vedersi arrivare in casa uno dei tennisti più forti e famosi del mondo" ha aggiunto.
Vanessa Bellini ha partecipato ad "Amici" nel 2022 nella squadra di Emanuel Lo. La sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi è durata solo qualche mese ma ha posto le basi per una carriera nel mondo della danza. Ha collaborato infatti con artisti come Elodie, Guè Pequeno, Rose Villain e Marracash.