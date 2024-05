Matteo Berrettini e Federica Lelli dal primo avvistamento alla convivenza

Le voci di un flirt tra Matteo Berrettini e Federica Lelli hanno iniziato a circolare a marzo, quando i due sono stati avvistati insieme per la prima volta in un locale in zona Ponte Milvio a Roma. Era un semplice pranzo, tra chiacchiere e sorrisi, ma pochi mesi dopo già si parla di convivenza a casa di lui a Montecarlo. Per ora il tennista vuole andarci con i piedi di piombo e non esporsi pubblicamente, ancora scottato dagli attacchi ricevuti durante la liaison con Melissa Satta accusata di essere la responsabile del calo nelle prestazioni sportive del tennista.