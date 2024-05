Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, guarda che intimità in discoteca

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta in discoteca a Madrid sono scatenati. Ballano abbracciati l'uno all'altra tra sguardi d'intesa e gesti di complicità. Sembra esserci molto di più di una semplice amicizia, a giudicare dalle immagini che li ritraggono mentre in pista si lasciano trasportare dalla musica. Lui cinge con le braccia la vita della showgirl e le sussurra qualcosa all'orecchio, lei esplode in una risata. Sono gesti piccoli ma molto intimi e non c'è bisogno del bacio (che manca) per capire che l'intimità tra loro è molta.

Da Madrid a Forte dei Marmi

In occasione del loro viaggio a Madrid con amici, Carlo Gussalli Beretta e Melissa Satta non erano sfuggiti ai paparazzi. La loro chiacchierata sulla terrazza dell'hotel era finita nel mirino dei flash e, anche se le foto dalla discoteca non erano ancora state pubblicate, appariva chiaro che tra i due ci fosse del tenero. A dare sostanza al gossip su un loro flirt, sono arrivati anche gli scatti da Forte dei Marmi nei quali si vede la coppia uscire in auto dalla villa della famiglia Gussalli Beretta. I due diretti interessati per ora mantengono un profilo bassissimo: entrambi tengono molto alla propria privacy ed è ancora troppo presto, forse, per ufficializzare il legame.