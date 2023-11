La Satta ha pubblicato una foto che la ritrae in ascensore con il suo compagno e il figlio Maddox, accompagnata dalla didascalia: "Family in Monaco". Un messaggio che sottolinea la solidità del loro rapporto e il loro legame con il Principato, dove lo sportivo vive da tempo. In un'altra immagine, la ex velina mostra il pranzo in famiglia in una location affascinante sul mare.

Tgcom24

Melissa Satta difende il compagno Matteo Berrettini Melissa Satta, 37 anni compiuti a febbraio, in una recente intervista televisiva ha difeso la sua storia d'amore con Matteo Berrettini e il tennista dalle critiche ricevute negli ultimi mesi. Berrettini è stato infatti accusato di essere "distratto", forse proprio dalla sua splendida fidanzata, e di aver calato di rendimento sul campo da tennis. "Di fatto, tra le nostre quattro mura siamo persone normali che devono affrontare situazioni normali, momenti belli ma anche momenti difficili", ha detto.

Matteo Berrettini e fidanzata a Monte-Carlo Non è la prima volta che Satta e Berrettini vengono fotografati a Monte-Carlo. La coppia ha approfittato di una pausa dal lavoro per godersi un po’ di relax a Monaco, dove sono stati pizzicati dal settimanale “Chi” in vari momenti della loro vita quotidiana. Pranzi con i parenti, abbracci romantici, acquisti nelle boutique e camminate hanno riempito le loro giornate. Con loro c’era anche Maddox, il figlio che la conduttrice ha avuto dal suo ex marito Kevin Prince Boateng. Il bambino e il campione di tennis hanno mostrato una grande sintonia e Berrettini lo ha portato in giro tra risate e divertimento.

Satta-Berrettini, voglia di allargare la famiglia Melissa Satta ha rivelato in una recente intervista televisiva di avere il desiderio di allargare la famiglia. “Sono felice, ma cerco sempre qualcosa in più. Sono ambiziosa, nel lavoro c'è sempre un qualcosa in più che potrei fare, così come nella vita privata. Magari vorrei avere un altro figlio, ma non è mai il momento giusto se ci pensi. Potrebbe essere sempre il momento giusto”. Ma Melissa Satta è innamorata? “Sono molto felice, è un momento bellissimo della mia vita, sono molto grata di tutto quello che ho. Dal mio lavoro alla mia vita personale al mio fidanzato” ha confidato la ex velina.