Eleganti, disinvolti, bellissimi, Melissa Satta e Matteo Berrettini sfilano a Milano e i flash sono tutti per loro.

La ex velina è saltata da una sfilata all’altra in un continuo cambio d’abito e di look ma solo quando siede a fianco del tennista si rilassa e mostra quel sorriso sornione e sicuro. Sfodera una camicia trasparente, ma soprattutto un sex appeal e una grinta da vendere. Poi al concerto di Marracash la coppia si lascia travolgere dalla passione.