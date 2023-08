In spiaggia in Sardegna la ex velina sfoggia le curve mentre il fidanzato è impegnato a Toronto

In Costa Smeralda si mette in posa in riva al mare, e ai follower offre una panoramica sul suo corpo perfetto. Il suo fidanzato Matteo Berrettini era impegnato in un torneo a Toronto ma lei non l'ha dimenticato, e ha festeggiato sui social la sua vittoria postando il video.

Melissa Satta ha seguito Matteo Berrettini per i tornei a Wimbledon e a Miami, ma quando lui è partito per Toronto lei ha preferito godersi ancora un po' il mare della sua Sardegna. In spiaggia sfoggia un fisico da capogiro, con un costumino celeste che enfatizza tutte le sue curve. La ex velina si mette in posa bellissima e maliziosa mentre gioca con i laccetti del costume per renderlo ancora più sgambato. Poi si gira di schiena e offre ai follower una panoramica imperdibile sul lato B.

Le vacanze in coppia L'estate Melissa Satta e Matteo Berrettini se la sono goduta in coppia. I due hanno trascorso qualche giorno insieme a Elisabetta Canalis e a Georgian Cimpeanu sullo yacht degli amici Renzo Rosso e Arianna Alessi e si divertono tra tuffi, balli scatenati e risate. Poi la ex velina e il tennista hanno trascorso qualche momento solo per loro e le coccole che si sono scambiati non sono sfuggite ai paparazzi del settimanale Chi che li ha immortalati tra carezze e baci salati.