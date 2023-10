Con loro anche il piccolo Maddox, che la showgirl ha avuto dal precedente matrimonio con Kevin Prince Boateng. Tra i due uomini di casa l’intesa è palpabile e il tennista ha preso in braccio il ragazzino con grande affetto tra giochi e chiacchiere. Del resto, la Satta in un’intervista tv ha confessato: “Vorrei un altro figlio”.

Tgcom24

Berrettini e la fidanzata a Monte-Carlo Sotto il sole di Monte-Carlo Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno fatto le prove di famiglia con il figlio di lei perfettamente in sintonia con il nuovo fidanzato della mamma. I paparazzi li hanno fotografati a tavola mentre chiacchierano e ridono, poi durante un giro di shopping in cui il ragazzino, 9 anni, si è lasciato coccolare dal compagno della Satta.

Quanti figli vorrebbe Melissa Satta oltre a Maddox Prince Boateng Maddox è la gioia più grande di Melissa Satta. La ex velina adora la famiglia e per raggiungere il picco di felicità forse ci vorrebbe una nuova cicogna. Durante un’intervista televisiva Melissa infatti ha ammesso candidamente il desiderio di una maternità: “Sono felice, ma cerco sempre qualcosa in più. Sono ambiziosa, nel lavoro c'è sempre un qualcosa in più che potrei fare, così come nella vita privata. Magari vorrei avere un altro figlio, ma non è mai il momento giusto se ci pensi. Potrebbe essere sempre il momento giusto”. Intanto però alla domanda se è innamorata di Matteo Berrettini si imbarazza e tergiversa, poi ammette: "Oggi vivo un bellissimo periodo della mia vita". E' molto riservata e preferisce lasciare che siano le immagini a parlare, proprio come quelle che la vedono a Monte-Carlo con il tennista e Maddox Prince Boateng.

Melissa Satta: differenza d’età con il nuovo compagno Melissa Satta e Matteo Berrettini sono una coppia giovane e affascinante. Il tennista è bellissimo e la ex velina è una bomba sexy, insieme formano una coppia davvero spettacolare. La differenza d’età tra i due non conta. La ex velina nata a Boston ha compiuto 37 anni lo scorso febbraio e proprio in quell’occasione Berrettini, 27, è uscito allo scoperto durante la festa di compleanno organizzata con gli amici della showgirl. Quest'estate hanno trascorso le vacanze in Sardegna a casa di lei.

Che cosa è successo a Berrettini? Matteo Berrettini con Melissa Satta è raggiante, ma gli infortuni in campo restano un brutto pensiero. La fidanzata è stata accusata dagli hater di essere una distrazione, lui ha replicato secco e lei si è difesa in tv dicendo che i detrattori la rendono vittima di sessismo e bullismo. "Sono una donna esposta, ogni tanto serve trovare il capro espiatorio. Nella vita di ogni sportivo l'infortunio è difficile da superare. Nel tennis si sottolinea di più e porta queste conseguenze" ha detto la Satta spiegando perché Berrettini è sceso in classifica dal sesto posto al 63esimo.

Chi è stato il marito di Melissa Satta Melissa Satta è stata insieme per dieci anni con il calciatore Kevin Prince Boateng, dal cui amore è nato Maddox. Boateng si è risposato con Valentina Fradegrada ed ora è tornato single. "Il tatuaggio per il mio ex marito? Non c'è più" ha detto ironica la Satta in tv alludendo alla fine burrascosa delle sue nozze. Ma nonostante abbia cancellato i segni sul suo corpo della passione per Boateng, nel suo cuore riserva ancora molto affetto nei confronti dell’ex. "L'amore della mia vita? Sono stata 10 anni con il mio ex marito Boateng e non li cancello. Un ricordo che avrò per tutta la vita".