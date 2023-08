I due non hanno annunciato ufficialmente la notizia, ma il fatto che abbiano smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram e che le foto social di coppia siano svanite nel nulla sono indizi che non lasciano spazio a dubbi. L'ex calciatore e l'imprenditrice si erano sposati a giugno 2022 con una doppia cerimonia: "reale" sulle colline senesi e "virtuale" nel metaverso.

Valentina Fradegrada di recente è partita per un lungo viaggio negli Usa, raccontando la sua vita apparentemente da single. E in effetti di Kevin Prince Boateng non c'è traccia. I più attenti hanno notato anche l'assenza della fede all'anulare sinistro dell'imprenditrice e cinque volte campionessa italiana di arti marziali. Intanto l'ex calciatore ha svuotato il proprio profilo social, che attualmente conta solo pochissimi post a partire dalla metà di agosto. Segno inequivocabile della volontà di dare un taglio al passato e di desiderare una ripartenza.

Un anno fa le nozze Tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada le cose sono andate in fretta. Si erano conosciuti ad agosto 2021, a dicembre dello stesso anno la proposta e a giugno 2022 le nozze nelle campagne di Radicondoli, nel Senese. Fiori bianchi, atmosfera classica e romantica, con gli sposi elegantissimi che si sono divertiti fino a notte fonda tra musica e brindisi. La cerimonia è andata in onda anche nel metaverso, aperta a chiunque volesse acquistare il biglietto.