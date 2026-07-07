Emma Heming, la moglie di Bruce Willis, avrebbe stretto un legame molto profondo con Demi Moore, secondo fonti vicine alla famiglia Willis. La star di "The Substance", 63 anni, pur essendo impegnata a tempo pieno sui set, fa tutto il possibile per stare vicino alla coppia e all'ex marito affetto da demenza frontotemporale. "È un enorme sollievo per Emma che il film a cui sta lavorando Demi, "Tyrant", sia ambientato a Los Angeles e non in Europa, dove sarebbe rimasta per mesi", spiega l'insider. "Avere Demi in città è come una coperta di sicurezza per Emma, che è in definitiva la responsabile delle cure a lungo termine di Bruce. Emma sa di non essere sola, e questo è molto importante per lei."