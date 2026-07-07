Bruce Willis, la moglie: "Demi Moore sempre la nostro fianco"
Secondo alcune fonti vicine alla coppia, l'attrice di "The Substance" sarebbe disposta a rinunciare a molti impegni per stare vicino all'ex marito affetto da demenza frontotemporale
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Emma Heming, la moglie di Bruce Willis, avrebbe stretto un legame molto profondo con Demi Moore, secondo fonti vicine alla famiglia Willis. La star di "The Substance", 63 anni, pur essendo impegnata a tempo pieno sui set, fa tutto il possibile per stare vicino alla coppia e all'ex marito affetto da demenza frontotemporale. "È un enorme sollievo per Emma che il film a cui sta lavorando Demi, "Tyrant", sia ambientato a Los Angeles e non in Europa, dove sarebbe rimasta per mesi", spiega l'insider. "Avere Demi in città è come una coperta di sicurezza per Emma, che è in definitiva la responsabile delle cure a lungo termine di Bruce. Emma sa di non essere sola, e questo è molto importante per lei."
Il grande affetto di Demi Moore per Bruce Willis
Come ha riportato il sito National Examiner, una fonte afferma che Moore, anche quando ha molti impegni, è "pronta a lasciare tutto" e correre da Willis, 71 anni, e da Heming in caso di necessità. "Per quanto la situazione sia stata straziante per Demi e i ragazzi, tra Emma e Demi c'è rispetto reciproco nel prendersi cura di Bruce" aggiunge l'informatore.
La positività nonostante la malattia
Attualmente non esiste una cura per la demenza frontotemporale né trattamenti che ne rallentino la progressione. Emma Heming, "ha trovato molta forza negli ultimi anni mentre imparava a gestire il declino cognitivo di Bruce", rivela un insider a Examiner, e sebbene "ci sia una vera incertezza su cosa riserverà il futuro", i cari di Willis riescono comunque a concentrarsi sulle piccole vittorie. "Quando Bruce riesce a godersi la giornata, uscendo a fare un po' di esercizio, Emma e Demi sono estremamente contente" ha aggiunto l'informatore.