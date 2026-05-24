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Bruce Willis, la figlia Rumer: "La malattia ha cambiato mio padre"

La figlia 37enne dell'attore e di Demi Moore, ha raccontato come la personalità del padre sia diversa dopo la diagnosi di demenza 

24 Mag 2026 - 16:12
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Rumer Willis, figlia maggiore di Bruce Willis e Demi Moore, ha raccontato al podcast The Inside Edit la vita del padre a tre anni dalla diagnosi di demenza frontotemporale. La notizia era calata come un sipario sulla carriera dell'attore, che, per il decadimento cognitivo e altre complicanze della malattia, si è dovuto ritirare dalle scene.

"Una dolcezza nuova"

 "Sono così grata di poter ancora andare a trovarlo", ha commentato Rumer Willis. "Anche se ora tra noi è tutto diverso, provo una gratitudine immensa. C’è una dolcezza nuova in lui". Sul prima e il dopo la malattia, l'attrice ha poi dichiarato: "Mio padre è sempre stato un uomo molto macho e ora c’è una sorta di fragilità, non è la parola giusta, ma in lui ritrovo una tenerezza che forse l’essere Bruce Willis non gli aveva mai davvero permesso di esprimere fino in fondo". 

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Una malattia diffusa

 Prima che l'attore si ammalasse, Rumer non sapeva che la demenza frontotemporale fosse una patologia comune: "così tante persone mi fermano per strada e mi dicono: "Mio zio aveva la FTD. Mio padre aveva questa malattia". L'attrice ha poi parlato delle difficoltà nel trovarsi in una situazione come la sua: "Avere un padre con questa malattia è un'esperienza davvero tosta. A volte mi dimentico quanti momenti difficili abbiamo vissuto e attraversato in famiglia". Bruce Willis è circondato dall'affetto dei suoi cari, a partire dalla moglie Emma Heming. I due, sposati dal 2009, hanno avuto due figlie: Mabel (2012) ed Evelyn (2014).

Sulle orme dei genitori

 Rumer Willis ha esordito al cinema nel 1995 con Amiche per sempre, dopo aver trascorso l'infanzia affiancando i genitori sul set. Nel 2005 recita accanto al padre Bruce nel film Hostage, e dal 2008 inizia a costruirsi una carriera indipendente recitando in From Within e La coniglietta di casa. Ha due sorelle minori, Scout (1991) e Tallulah (1994). 

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