Prima che l'attore si ammalasse, Rumer non sapeva che la demenza frontotemporale fosse una patologia comune: "così tante persone mi fermano per strada e mi dicono: "Mio zio aveva la FTD. Mio padre aveva questa malattia". L'attrice ha poi parlato delle difficoltà nel trovarsi in una situazione come la sua: "Avere un padre con questa malattia è un'esperienza davvero tosta. A volte mi dimentico quanti momenti difficili abbiamo vissuto e attraversato in famiglia". Bruce Willis è circondato dall'affetto dei suoi cari, a partire dalla moglie Emma Heming. I due, sposati dal 2009, hanno avuto due figlie: Mabel (2012) ed Evelyn (2014).