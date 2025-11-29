Emma Heming Willis: "Il Natale con Bruce è diverso, ma pieno di gioia"

Da quando nel 2022 la famiglia Willis ha reso nota la diagnosi dell'attore, Emma è diventata una voce autorevole nella sensibilizzazione sull'afasia e sulla demenza frontotemporale. Oltre alla sua attività sui social, ha raccolto pensieri e testimonianze nel libro "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path", un viaggio tra forza, speranza e accettazione. All'End Well 2025, insieme all'attrice Yvette Nicole Brown, ha discusso di come la società possa cambiare sguardo verso la malattia e verso chi assiste. "Non dobbiamo dipingere un quadro solo negativo della demenza," ha detto. "Ci sono ancora sorrisi, momenti di connessione, amore puro. È la vita che continua, anche se in modo diverso". Con quella dolce fermezza che l'ha resa un punto di riferimento per tante famiglie, Emma racconta che il segreto è nella semplicità: fermarsi, osservare, essere presenti. "Il nostro stile di vita è molto semplice, lo è sempre stato. La vera gioia è stare accanto a lui, essere sua moglie e vivere il momento".