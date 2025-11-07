Bruce Willis sorride al mare, la moglie Emma rassicura i fan: "Sta bene"

A rassicurare ulteriormente il pubblico ci ha pensato la moglie, Emma Heming Willis, che in un'intervista rilasciata ad ABC News ha dichiarato: "In generale Bruce gode di ottima salute. È ancora molto mobile, anche se la malattia continua a evolversi. È solo il suo cervello che lo sta tradendo". Parole sincere, che descrivono la realtà senza negarla, ma anche senza cedere al pessimismo. Emma ha raccontato che il linguaggio del marito "sta andando", ma che la famiglia ha imparato a comunicare con lui in modi diversi: "Abbiamo trovato un nuovo equilibrio, fatto di gesti, sguardi e momenti di leggerezza". In più occasioni ha anche invitato i media a rispettare la privacy dell'attore, ricordando che le speculazioni anonime non aiutano nessuno.