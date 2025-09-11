La moglie di Bruce Willis sul trasferimento dell'attore: "La scelta migliore per lui e le figlie”

Emma Heming ha raccontato a "Good Morning America" come ha preso la difficile decisione
Emma Heming è stata accanto al marito Bruce Willis nel momento più delicato della sua vita. Dopo la diagnosi di demenza frontotemporale, la moglie si è dedicata anima e corpo a lui. Con il decorso della malattia, però, è stata costretta a ricoverare l'attore in una struttura in cui possa avere assistenza 24 ore su 24. Bruce Willis infatti non riesce più a parlare, leggere e camminare.
"È stata una decisione difficile per noi, ma è stata la più sicura e la migliore. Non solo per Bruce, ma anche per le nostre due bambine", ha raccontato la Heming a "Good Morning America", presentando il suo libro "The Unexpected Journey: Trovare forza, speranza e se stessi nel percorso di assistenza". Anche sui social Emma è sempre stata onesta riguardo alle difficoltà incontrate nel gestire la malattia del marito.
La scelta di allontanarlo dalla famiglia non è stata ovviamente facile per lei e le ha attirato anche qualche critica: "Non c'è davvero nulla su cui discutere. Ora so che Bruce riceve le migliori cure al 100%. I suoi bisogni sono soddisfatti al 100%, così come quelli delle nostre due figlie piccole, quindi non ho intenzione di metterlo in discussione". La donna aveva previsto che parlare della situazione avrebbe suscitato critiche, ma questo è stato un motivo in più condividere pubblicamente la storia: "Lo sapevo ed è per questo che ho fatto luce su questo, perché ho la sensazione che chi si prende cura di qualcuno venga giudicato. Questo dimostra che a volte le persone hanno solo un'opinione invece di vivere realmente l'esperienza".
La famiglia di Bruce Willis nel 2023 ha reso noto che il divo era affetto dalla demenza frontotemporale. Si tratta di un tipo di demenza che colpisce la personalità e può causare cambiamenti comportamentali. "Devo dire che la demenza si manifesta in modo diverso in ogni famiglia", ha raccontato. "Se hai visto un caso di demenza, è un caso di demenza. Quindi devi fare ciò che è giusto per la tua famiglia e ciò che proteggerà la persona cara, così come i tuoi bambini piccoli".
Commenti (0)