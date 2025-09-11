La moglie di Bruce Willis sul trasferimento dell'attore: "La scelta migliore per lui e le figlie”

La scelta di allontanarlo dalla famiglia non è stata ovviamente facile per lei e le ha attirato anche qualche critica: "Non c'è davvero nulla su cui discutere. Ora so che Bruce riceve le migliori cure al 100%. I suoi bisogni sono soddisfatti al 100%, così come quelli delle nostre due figlie piccole, quindi non ho intenzione di metterlo in discussione". La donna aveva previsto che parlare della situazione avrebbe suscitato critiche, ma questo è stato un motivo in più condividere pubblicamente la storia: "Lo sapevo ed è per questo che ho fatto luce su questo, perché ho la sensazione che chi si prende cura di qualcuno venga giudicato. Questo dimostra che a volte le persone hanno solo un'opinione invece di vivere realmente l'esperienza".