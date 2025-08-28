Bruce Willis vive in una casa separata dalla famiglia

"È una casa piena di amore, calore, cura e risate. Ed è stato bellissimo vederlo, vedere quanti amici di Bruce continuano a farsi avanti per lui, portandogli vita e divertimento". In un'altra parte dell'intervista, Sawyer ha chiesto a Heming Willis cosa chiederebbe oggi a suo marito, se potesse, e l'ex modella ha risposto: "Come sta, se sta bene, si sente bene. Se c'è qualcosa che potremmo fare per supportarlo meglio. Mi piacerebbe davvero saperlo. Se ha paura. Se è mai preoccupato. Mi piacerebbe molto poter parlare con lui." Willis condivide le sue figlie adulte, Rumer, 37 anni, Scout, 34 anni, e Tallulah, 31 anni, con l'ex moglie Demi Moore, 62 anni. Quando una scansione cerebrale ha confermato la diagnosi di DFT, Heming Willis ha detto: "Ero così in preda al panico", sentendo la diagnosi "non riuscivo a pronunciarla" per la prima volta. "Ricordo di averla sentita e di non aver sentito nient'altro. Era come se fossi in caduta libera". Quando le è stato chiesto se pensasse che la star di Pulp Fiction avesse capito cosa stava succedendo, Heming Willis ha risposto: "Non credo che Bruce abbia collegato i puntini".