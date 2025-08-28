Bruce Willis vive in una casa separata dalla famiglia

Emma Heming Willis ha rivelato che la star è stata spostata in una residenza a un piano con un team di assistenza a tempo pieno, mentre la sua malattia progredisce
La moglie di Bruce Willis ha parlato apertamente della straziante decisione che ha dovuto prendere per la cura della star affetta da demenza e per il benessere delle loro giovani figlie. All'attore di Die Hard, 70 anni, è stata diagnosticata nel 2023 la demenza frontotemporale (FTD), una forma di demenza che causa un graduale declino delle aree del cervello legate alla personalità e alle capacità linguistiche. Parlando con Diane Sawyer dello speciale della ABC "Emma e Bruce Willis: Un viaggio inaspettato", Emma Heming Willis, 47 anni, ha affermato che la sua "decisione più difficile" è stata quella di trasferire la star in una seconda casa lontano da lei e dalle loro figlie Mabel, 13 anni, ed Evelyn, 11.
Emma Heming Willis, ha affermato: "Bruce vorrebbe questo per le nostre figlie. Vorrebbe che vivessero in una casa più adatta alle loro esigenze, non alle sue". Willis vive nella casa a un piano con un team di assistenza a tempo pieno mentre la sua malattia progredisce. Heming Willis ha affermato che le figlie della coppia vanno a trovare Willis "spesso" e che lei le porta a fare colazione e a cena con il padre. E ha aggiunto: "Quando andiamo lì, o siamo all'aperto o stiamo guardando un film... si tratta semplicemente di poter essere lì e di entrare in contatto con Bruce".
"È una casa piena di amore, calore, cura e risate. Ed è stato bellissimo vederlo, vedere quanti amici di Bruce continuano a farsi avanti per lui, portandogli vita e divertimento". In un'altra parte dell'intervista, Sawyer ha chiesto a Heming Willis cosa chiederebbe oggi a suo marito, se potesse, e l'ex modella ha risposto: "Come sta, se sta bene, si sente bene. Se c'è qualcosa che potremmo fare per supportarlo meglio. Mi piacerebbe davvero saperlo. Se ha paura. Se è mai preoccupato. Mi piacerebbe molto poter parlare con lui." Willis condivide le sue figlie adulte, Rumer, 37 anni, Scout, 34 anni, e Tallulah, 31 anni, con l'ex moglie Demi Moore, 62 anni. Quando una scansione cerebrale ha confermato la diagnosi di DFT, Heming Willis ha detto: "Ero così in preda al panico", sentendo la diagnosi "non riuscivo a pronunciarla" per la prima volta. "Ricordo di averla sentita e di non aver sentito nient'altro. Era come se fossi in caduta libera". Quando le è stato chiesto se pensasse che la star di Pulp Fiction avesse capito cosa stava succedendo, Heming Willis ha risposto: "Non credo che Bruce abbia collegato i puntini".
