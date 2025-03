I 70 anni di Bruce Willis: gli amori, i film iconici e la malattia

Durante suoi i 40 anni di carriera, ricca di successi, ha collezionato ruoli da protagonista in moltissimi film cult. Tra questi "Pulp Fiction", "Trappola di cristallo", "Armageddon - Giudizio Finale", "Il sesto senso" e "Sin City". I suoi film hanno incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo, è stato candidato a cinque Golden Globe (ne ha vinto uno per "Moonlighting") e tre Emmy (ne ha vinti due, uno per "Moonlighting" e uno per il ruolo da ospite in "Friends").