La moglie di Bruce Willis apre l'album dei ricordi: "Lui. Sempre"

Emma (che in libro ha anche raccontato come si sta prendendo cura di lui in questo delicato momento della sua vita) ha colto l'occasione anche per celebrare l'amore che li lega da anni. Willis è infatti apparso in un dolce e raro scorcio della sua vita con Emma, seduto su una sedia all'aperto mentre si cimenta con lo jodel. Nel video si vede l'attore che canta, prima di scoppiare a ridere di fronte alla telecamera. "Lui. Sempre", ha commentato con affetto la consorte.