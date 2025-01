Bruce Willis torna in pubblico per ringraziare i poliziotti di Los Angeles

Nel dramma di un incubo come quello che sta vivendo Los Angeles ci sono anche delle buone notizie. Come la riapparizione in pubblico di Bruce Willis, dopo mesi in cui l'attore, che combatte contro una grave forma di demenza senile, si era sempre più tenuto lontano da situazioni pubbliche. La moglie di Willis, Emma Heming, ha condiviso su Instagram un video in cui si vede l'attore ringraziare i poliziotti di Los Angeles impegnati nelle operazioni di soccorso e spegnimento dei roghi in supporto alle squadre di vigili del fuoco.