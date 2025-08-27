Il dramma di Bruce Willis, la moglie: "Il fisico sta bene, ma il suo cervello lo sta tradendo"

Emma Heming ha raccontato in una intervista all'Abc la sua esperienza accanto all'attore, a cui ha dedicato anche un libro di prossima uscita
Bruce Willis fisicamente "sta molto bene" ma il suo cervello "lo sta tradendo", limitando ogni giorno di più la sua capacità di comunicazione con il mondo esterno. Ad aggiornare sull'evolvere della drammatica malattia dell'attore è stata la moglie, Emma Heming, in una intervista alla Abc. "Bruce si muove ancora. Sta molto bene di salute in generale. È solo il suo cervello che lo sta tradendo", ha detto la Heming a Diane Sawyer di "Good Morning America" nello speciale "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey".
La famiglia del John McLane di Die Hard aveva annunciato nel 2023 che a Willis era stata diagnosticato un tipo di demenza che colpisce la personalità e può causare cambiamenti nel comportamento. Per l'attore, che ha 70 anni, il principale sintomo è stata la perdita del linguaggio, ha spiegato la moglie che ha scritto un libro sull'esperienza della famiglia, "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path": "Il linguaggio se ne va ma abbiamo imparato ad adattarci", ha detto. "E abbiamo un modo di comunicare con lui, che è solo... un modo diverso".
