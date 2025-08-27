Il dramma di Bruce Willis, la moglie: "Il fisico sta bene, ma il suo cervello lo sta tradendo"

La famiglia del John McLane di Die Hard aveva annunciato nel 2023 che a Willis era stata diagnosticato un tipo di demenza che colpisce la personalità e può causare cambiamenti nel comportamento. Per l'attore, che ha 70 anni, il principale sintomo è stata la perdita del linguaggio, ha spiegato la moglie che ha scritto un libro sull'esperienza della famiglia, "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path": "Il linguaggio se ne va ma abbiamo imparato ad adattarci", ha detto. "E abbiamo un modo di comunicare con lui, che è solo... un modo diverso".