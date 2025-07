Peggiora la salute di Bruce Willis. L'attore a marzo ha compiuto 70 anni e dal 2022 convive con una forma avanzata di demenza frontotemporale. Secondo quanto riportano molti media americani, in primis il "Tribune", la star di Hollywood "non riesce più a parlare, leggere e camminare". Dalla famiglia però non arriva nessuna conferma, solo dei post social in cui si allude al fatto che non riesca più a parlare.