Michael J. Fox e il Parkinson: "La mia carriera da attore è finita, ho smesso di recitare"

Michael J. Fox ha raccontato la sua convivenza di trent'anni con la malattia: "Dopo 'Spin City' mi sono preso una pausa poi ho fatto un paio di episodi di 'Scrubs - Medici ai primi ferri' ed e' stato divertente. Ho interpretato il ruolo di un tipo con DOC (disturbo ossessivo-compulsivo) e mi sono reso conto che potevo usare il Parkinson per il ruolo".

Nell'intervista, l'attore continua dicendo che ebbe un gran colpo di fortuna con "The Good Wife", grazie al personaggio di Louis Canning, un avvocato che usa i suoi sintomi del Parkinson per manipolare la giuria. "Quando non sono riuscito a recitare nel mondo in cui ero abituato ho trovato nuovi modi. Ma poi ho raggiunto il punto in cui a volte non potevo far affidamento sulla mia capacità di parlare il che voleva dire non recitare in modo tranquillo così l'anno scorso ho mollato".

Fox ha raccontato anche che, tra i rimpianti della sua carriera, ha quello di non essere riuscito ad interpretare un ruolo in "Ghost": "Con il senno di poi ho capito che non poteva esserci altro protagonista, per quel ruolo, al di fuori di Patrick Swayze".

Guarda gli scatti più belli della carriera di Michael J. Fox IPA 1 di 56 IPA 2 di 56 IPA 3 di 56 IPA 4 di 56 IPA 5 di 56 IPA 6 di 56 IPA 7 di 56 IPA 8 di 56 IPA 9 di 56 IPA 10 di 56 IPA 11 di 56 IPA 12 di 56 IPA 13 di 56 IPA 14 di 56 IPA 15 di 56 IPA 16 di 56 IPA 17 di 56 IPA 18 di 56 IPA 19 di 56 IPA 20 di 56 IPA 21 di 56 IPA 22 di 56 IPA 23 di 56 IPA 24 di 56 IPA 25 di 56 IPA 26 di 56 IPA 27 di 56 IPA 28 di 56 IPA 29 di 56 IPA 30 di 56 IPA 31 di 56 IPA 32 di 56 IPA 33 di 56 IPA 34 di 56 IPA 35 di 56 IPA 36 di 56 IPA 37 di 56 IPA 38 di 56 IPA 39 di 56 IPA 40 di 56 IPA 41 di 56 IPA 42 di 56 IPA 43 di 56 IPA 44 di 56 IPA 45 di 56 IPA 46 di 56 IPA 47 di 56 IPA 48 di 56 IPA 49 di 56 IPA 50 di 56 IPA 51 di 56 IPA 52 di 56 IPA 53 di 56 IPA 54 di 56 IPA 55 di 56 IPA 56 di 56 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: