Spettacolo
La confessione

Bruce Willis, la moglie racconta il primo sintomo insospettabile della demenza

Emma Heming Willis rivela che tutto è cominciato con un ritorno del balbettio d’infanzia

29 Set 2025 - 08:54
© Instagram

© Instagram

Emma Heming Willis, la moglie di Bruce Willis, racconta il primo sintomo - insospettabile - della demenza della star di Hollywood sposata nel 2009. Ospite del podcast Next Question di Katie Couric, la 47enne ha rivelato: "È iniziato tutto con il suo balbettio".

Il racconto della moglie

 "Mai avrei pensato che fosse un sintomo di demenza precoce - ha proseguito - Bruce aveva sofferto di balbettio da bambino, e improvvisamente è ricomparso. Mai avrei pensato che fosse un sintomo di demenza precoce...".

La decisione

 Emma Heming Willis racconta quei momenti e mette in guardaia: "Se a 40, 50 o 60 anni vedi una persona cambiare drasticamente - nel linguaggio, nel comportamento o nella personalità - ricorda che è un segnale che qualcosa nel cervello non va e va indagato... le parole non venivano più naturali. Era confuso, e anch’io mi sentivo disorientata. Sapevo che c'era qualcosa che non tornava, ma non riuscivo a definirlo. A un certo punto devi prendere il toro per le corna. Conosci la persona che ami meglio di chiunque altro: è giusto farsi sentire, andare dai medici, pretendere risposte".

La malattia di Bruce

 Bruce Willis, 70 anni, soffre non solo di demenza frontotemporale, ma anche di afasia progressiva primaria, un disturbo neurologico raro che colpisce principalmente il linguaggio e intacca la capacità di comunicare.

