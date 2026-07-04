© Instagram | David e Victoria Beckham festeggiano i 27 anni di matrimonio
© Instagram | David e Victoria Beckham festeggiano i 27 anni di matrimonio
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© Instagram | David e Victoria Beckham festeggiano i 27 anni di matrimonio
L'amore dei Beckham continua a far sognare. David Beckham, 51 anni, e Victoria Beckham, 52, hanno celebrato il loro 27esimo anniversario di matrimonio con uno scambio di dediche sui social che ha subito conquistato i fan. Una storia iniziata negli anni Novanta e diventata nel tempo una delle più solide e seguite del mondo dello spettacolo. Per l'occasione, l'ex calciatore ha condiviso su Instagram un carosello di foto insieme alla moglie, accompagnandolo con parole piene di affetto. "29 anni insieme, 27 anni di matrimonio e mi hai dato tutto ciò che potessi desiderare. Il nostro più grande traguardo sarà sempre la nostra famiglia", ha scritto David, aggiungendo un pensiero speciale per Victoria e per i quattro figli che hanno cresciuto insieme.
La coppia si è sposata il 4 luglio 1999 e da allora è diventata un simbolo di complicità e longevità nel panorama delle celebrity internazionali. Nonostante gli impegni professionali, i trasferimenti e la costante attenzione mediatica, i Beckham hanno sempre mostrato un forte legame familiare.
Anche Victoria ha voluto celebrare la ricorrenza pubblicando una dedica al marito. L'ex Spice Girl e imprenditrice della moda ha scelto parole semplici, ma emblematiche: "Dopo 27 anni di matrimonio, quattro figli meravigliosi e innumerevoli outfit coordinati, sei ancora il mio tutto. Buon anniversario. Ti amo tantissimo".
Un riferimento ironico ai look spesso sfoggiati in coppia nel corso degli anni, diventati parte dell'immaginario legato ai Beckham e spesso ricordati dagli stessi protagonisti con autoironia.
Nel messaggio condiviso da David emerge soprattutto l'orgoglio per la famiglia costruita insieme. I Beckham sono genitori di Brooklyn, 27 anni, Romeo, 23, Cruz, 21, e Harper, 15. Negli anni hanno spesso raccontato come il loro rapporto sia riuscito a superare le difficoltà grazie alla capacità di fare squadra e mettere sempre i figli al primo posto.
Le dediche pubblicate per l'anniversario raccontano proprio questo: un amore nato quasi tre decenni fa e cresciuto insieme a una famiglia numerosa, tra successi professionali, cambiamenti e nuove sfide. E a giudicare dalle parole condivise sui social, dopo 29 anni insieme il sentimento sembra essere ancora lo stesso degli inizi.
© IPA | Windsor, David Beckham - accompagnato dalla moglie Victoria - nominato cavaliere per i suoi servizi allo sport e alla beneficenza
© IPA | Windsor, David Beckham - accompagnato dalla moglie Victoria - nominato cavaliere per i suoi servizi allo sport e alla beneficenza