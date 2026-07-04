L'amore dei Beckham continua a far sognare. David Beckham, 51 anni, e Victoria Beckham, 52, hanno celebrato il loro 27esimo anniversario di matrimonio con uno scambio di dediche sui social che ha subito conquistato i fan. Una storia iniziata negli anni Novanta e diventata nel tempo una delle più solide e seguite del mondo dello spettacolo. Per l'occasione, l'ex calciatore ha condiviso su Instagram un carosello di foto insieme alla moglie, accompagnandolo con parole piene di affetto. "29 anni insieme, 27 anni di matrimonio e mi hai dato tutto ciò che potessi desiderare. Il nostro più grande traguardo sarà sempre la nostra famiglia", ha scritto David, aggiungendo un pensiero speciale per Victoria e per i quattro figli che hanno cresciuto insieme.