A vacanza ormai conclusa, rientrato a Londra, David Beckham ha voluto fare degli auguri speciali a Noel Gallagher, frontman dell'iconica band Oasis. Il cantante simbolo degli anni '90 ha infatti compiuto 59 anni. Beckham ha condiviso il messaggio d'auguri con i suoi follower con due foto nelle sue storie Instagram: una in posa in abiti total balck e una in cui i due si abbracciano. Un legame tutto british che ancora oggi, dopo anni, è quanto mai stretto.