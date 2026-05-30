I Beckham si godono Ibiza: gli scatti di famiglia e gli auguri a Noel Gallagher
© Instagram | I Beckham
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Per Victoria e David Beckham l'inizio dell'estate ha il sapore del relax in famiglia e del lusso più sfrenato. A quasi una settimana dal loro sbarco a Ibiza, l'ex Spice Girls ha voluto fare un regalo ai suoi milioni di follower su Instagram.
La stilista ha infatti condiviso una serie di scatti che immortalano i momenti più spensierati a bordo del loro super yacht, accompagnando il carosello fotografico con un semplice e affettuoso augurio: "Buon Weekend".
Il carosello fotografico si apre con un'immagine ad alto tasso di romanticismo. Victoria, splendida in un minidress nero e grandi occhiali da sole scuri, posa con un braccio teso verso l'alto mentre si siede sulla ringhiera della barca. Accanto a lei c'è David che la stringe a sé, con lo sfondo di un suggestivo tramonto che si spegne nelle acque delle Baleari.
Ma la vacanza è soprattutto un'occasione per vivere la quotidianità con i figli. In uno degli scatti più divertenti, l'ex giocatore della Nazionale inglese, sfoggiando i suoi iconici tatuaggi, si gode il sole ridendo su una piattaforma a pelo d'acqua insieme al figlio Romeo, 23 anni, che sfoggia un look biondo platino.
Nelle foto c'è spazio per la piccola di casa, Harper Seven, immortalata con un'espressione buffa e radiosa mentre spunta dall'interno della cabina. Grande assente, ancora una volta, il primogenito Brooklyn, dopo la nota rottura familiare di inizio anno.
Il soggiorno a Ibiza, che ha visto anche David rilassarsi mentre sorseggia un calice di vino bianco in un esclusivo ristorante all'aperto, coincide con un'ottima notizia per le finanze di famiglia. Secondo il Sunday Times Rich List, la coppia ha infatti raggiunto un patrimonio combinato record di 1,185 miliardi di sterline, raddoppiando le stime dell'anno precedente.
Un'ascesa finanziaria vertiginosa spinta dai contratti commerciali storici, dal consolidamento del brand di moda di Victoria, ma soprattutto dal successo planetario dell'Inter Miami: il club di calcio statunitense di cui David è co-proprietario continua a veder schizzare il proprio valore, trasformando definitivamente l'ex numero 7 del Manchester United nel primo sportivo miliardario della storia del Regno Unito.
A vacanza ormai conclusa, rientrato a Londra, David Beckham ha voluto fare degli auguri speciali a Noel Gallagher, frontman dell'iconica band Oasis. Il cantante simbolo degli anni '90 ha infatti compiuto 59 anni. Beckham ha condiviso il messaggio d'auguri con i suoi follower con due foto nelle sue storie Instagram: una in posa in abiti total balck e una in cui i due si abbracciano. Un legame tutto british che ancora oggi, dopo anni, è quanto mai stretto.
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