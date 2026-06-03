Una stella per David Beckham: l'ex calciatore riceverà il prestigiosissimo riconoscimento sulla Hollywood Walk of Fame. La cerimonia per inaugurare la targa dedicata all'ex centrocampista britannico sulla via più famosa di Hollywood si terrà il 12 giugno, all'indomani del via ai Mondiali di calcio che quest'anno si terranno per la prima volta in tre nazioni: Messico, Canada e Stati Uniti. All'evento a Los Angeles saranno presenti anche la moglie del giocatore, Victoria Beckham, e l'attore Tom Cruise, amico di lunga data di David.
Un grande riconoscimento
"Il riconoscimento a David Beckham con una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Sport e Spettacolo arriva al momento giusto, mentre gli Stati Uniti si preparano a ospitare i mondiali di calcio FIFA. Il ruolo di Beckham nell'elevare la popolarità del calcio in America e la sua duratura influenza sullo sport, l'intrattenimento e la cultura globale rendono questo onore particolarmente significativo", ha dichiarato Ana Martinez, produttrice della cerimonia.
Dal campo al mondo dello spettacolo
Nella sua lunga carriera, Beckham ha militato nel Manchester United, nel Real Madrid, nel Milan, nei LA Galaxy e nel Paris Saint-Germain, squadra che ha lasciato nel 2013. Recentemente è diventato comproprietario della squadra americana Inter Miami CF, che ha ingaggiato la superstar argentina Lionel Messi e si è aggiudicata la vittoria della Major League Soccer Cup. Beckham, che lo scorso anno è stato insignito del titolo di cavaliere dal re Carlo III di Gran Bretagna, si è anche addentrato nel mondo dello spettacolo, co-fondando nel 2019 la società di produzione Studio 99.