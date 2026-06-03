Nella sua lunga carriera, Beckham ha militato nel Manchester United, nel Real Madrid, nel Milan, nei LA Galaxy e nel Paris Saint-Germain, squadra che ha lasciato nel 2013. Recentemente è diventato comproprietario della squadra americana Inter Miami CF, che ha ingaggiato la superstar argentina Lionel Messi e si è aggiudicata la vittoria della Major League Soccer Cup. Beckham, che lo scorso anno è stato insignito del titolo di cavaliere dal re Carlo III di Gran Bretagna, si è anche addentrato nel mondo dello spettacolo, co-fondando nel 2019 la società di produzione Studio 99.