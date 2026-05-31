I Beckham si godono Ibiza: gli scatti di famiglia e gli auguri a Noel Gallagher
© Instagram | I Beckham
© Instagram | I Beckham
Victoria Beckham durante il suo intervento a New York per il Time100 Summit 2026 © Afp
Tutti sanno che invecchiare è inevitabile, eppure questa consapevolezza non sempre rende più facile accettare i cambiamenti del proprio corpo. Per provare a rallentare lo scorrere delle lancette, alcune persone arrivano a provare di tutto, dai trattamenti anti-age alle diete estreme, con conseguenze che di rado sono quelle sperate. Per promuovere degli stili di vita più sani, negli ultimi anni si è iniziato a parlare molto di accettazione del proprio corpo, cercando di far vivere con maggiore serenità agli uomini e alle donne le trasformazioni che il passare degli anni porta con sé.
Si tratta di sicuro di una retorica positiva, ma quando esce dalle bocche delle celebrità può suonare ipocrita, perché in molte occasioni i personaggi famosi sono i primi a ricorrere a dei trattamenti esclusivi per sembrare più giovani. Di recente anche la 52enne Victoria Beckham è intervenuta sul tema, raccontando la sua esperienza in modo trasparente e apparendo quindi più genuina rispetto ad altre star.
Nel corso di un'intervista con The Sunday Times Style, l'ex Posh Spice ha ammesso di aver fatto fatica a imparare ad accettare il proprio corpo nel corso degli anni. "Ho passato gran parte della mia vita sentendomi inadeguata e non apprezzando il mio aspetto" ha raccontato Victoria. "Credo che il bello di invecchiare sia che ora accetto il mio aspetto. È meglio dell'alternativa, diciamocelo" ha proseguito. La moglie di David Beckham ha spiegato che con il passare degli anni ha iniziato a preoccuparsi sempre meno del giudizio altrui: "Ora posso gestire la narrazione a modo mio".
L'imprenditrice ha una sua azienda di cosmetici, ma non ha mai messo sul mercato un prodotto anti-age perché, dal suo punto di vista, la promessa di rallentare l'invecchiamento con un prodotto topico non è altro che una trovata pubblicitaria. Pur non credendo nelle "creme miracolose", Victoria ha ammesso candidamente di consumare integratori di collagene e vitamine e ha espresso la convinzione che esistano anche altri modi per sentirsi bene nel proprio corpo: "Solo perché si è più grandi non significa che si sia limitati in ciò che si può fare. Si possono raggiungere grandi traguardi anche se si hanno degli anni in più sulle spalle".
Per il futuro, l'ex Spice Girl ha un solo obiettivo: essere la versione migliore di se stessa. "Mi basta essere sana e in forma. Cerco di non lasciarmi coinvolgere troppo" ha ammesso. Parlando dell'esercizio fisico, ha raccontato di farne di più ora rispetto a quando aveva 20 o 30 anni. Ha poi dichiarato che, dal suo punto di vista, le persone non dovrebbero rinunciare a prendersi cura del proprio aspetto solo perché hanno superato i 50 anni. Il tempo continua a scorrere, è vero, ma ciò non significa che diventi impossibile essere attraenti.
© Instagram | I Beckham
© Instagram | I Beckham