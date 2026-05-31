L'imprenditrice ha una sua azienda di cosmetici, ma non ha mai messo sul mercato un prodotto anti-age perché, dal suo punto di vista, la promessa di rallentare l'invecchiamento con un prodotto topico non è altro che una trovata pubblicitaria. Pur non credendo nelle "creme miracolose", Victoria ha ammesso candidamente di consumare integratori di collagene e vitamine e ha espresso la convinzione che esistano anche altri modi per sentirsi bene nel proprio corpo: "Solo perché si è più grandi non significa che si sia limitati in ciò che si può fare. Si possono raggiungere grandi traguardi anche se si hanno degli anni in più sulle spalle".